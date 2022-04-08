في خطوة انتقامية.. روسيا تطرد 45 من موظفي سفارة وقنصلية بولندا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن 45 من موظفي السفارة والقنصلية البولندية أصبحوا ”أشخاصا غير مرغوب فيهم“ وذلك ردا على طرد وارسو 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا.

وقالت بولندا في مارس/ آذار إنه يشتبه بأن هؤلاء الدبلوماسيين الروس يعملون لحساب المخابرات الروسية.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة، إن روسيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من موسكو ردا على طرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين من صوفيا في وقت سابق من مارس/ آذار.

وكانت بلغاريا قد طردت 12 دبلوماسيا روسيا في مارس كما طردت دبلوماسيا آخر في أبريل/ نيسان بسبب ما وصفتها أنشطة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي.

كما استدعت سفيرها من موسكو للتشاور بسبب التعليقات ”غير الدبلوماسية والحادة والوقحة“ التي أدلى بها السفير الروسي لدى صوفيا.