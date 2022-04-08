قناة إسرائيلية: نتنياهو كان في محيط موقع عملية تل أبيب والشاباك احتجزه لساعات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، اليوم الجمعة، عن احتجاز جهاز الأمن العام لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، في مكتبه، بتل أبيب، بينما كان منفذ العملية يقوم بإطلاق النار، أمس الخميس.

وقالت القناة العبرية، إن ”زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو احتُجِز لمدة 4 ساعات ليلة أمس في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف“.

وأوضحت القناة، أن ”نتنياهو احتجز بمكتبه الواقع بتل أبيب، بينما كان منفذ العملية يتجول في المدينة، حيث سمح لنتنياهو بالمغادرة بعد منتصف الليل تحت حراسة مشددة من الأمن“.

وأكدت القناة، أن ”جهاز الأمن المعروف باسم الشاباك، منع نتنياهو، مغادرة مقر حزب الليكود في تل أبيب، حيث ظل منفذ العملية طليقا في ذلك الوقت“.

وأضافت القناة: ”رغم أن نتنياهو لديه حراسة أمنية خاصة به، فإن جهاز الشاباك لم يرغب في المجازفة ومنع رئيس الوزراء السابق من المغادرة، بينما طُلب من جميع سكان تل أبيب البقاء في منازلهم مع بدء مطاردة منفذ الهجوم“.

وتابعت القناة العبرية، أن جهاز الأمن العام ”الشاباك“، رفض التعليق على هذه الأنباء.

وتمكنت قوات إسرائيلية تابعة لوحدة ”اليمام“، وجهاز ”الشاباك“، والشرطة من قتل منفذ الهجوم قرب أحد المساجد في مدينة يافا، وذلك بعد ثماني ساعات من تنفيذه الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين، وإصابة عدد آخر بجراح بعضها خطيرة للغاية.

وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل الوصول إلى منفذ العملية، مبينة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تمكنت من الوصول إليه بعد مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص في حوالي الساعة الخامسة صباحا، تفيد بوجود شخص في الحديقة العامة في محيط دوار الساعة في مدينة يافا.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إنه ”وعلى إثر هذه المكالمة توجه عنصران من جهاز الشاباك إلى المنطقة بحثا عن الشخص المشتبه، وبعد أن شاهداه طلبا منه التوقف لكنه لم يستجب لهما، وتم تبادل إطلاق النار بينهم في موقف للسيارات“.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه قد تم إصابة الشخص الذي تم الإبلاغ عنه، وتبين فيما بعد أنه منفذ العملية في شارع ديزنغوف في تل أبيب.

ورجحت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن منفذ العملية رعد حازم من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية، كان على معرفة مسبقة بالمكان، حيث سار مسافة حوالي 5 كم، من موقع العملية إلى منطقة السرايا في مدينة يافا.

وكانت القوات الأمنية الإسرائيلية قد نشرت أكثر من 1000 عنصر من قوات الشرطة والقوات الخاصة، في شوارع تل أبيب بحثا عن منفذ العملية.

من جانب آخر، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على عملية مطاردة منفذ العملية بالقول، ”في نهاية ليلة طويلة، وضعت قواتنا يدها على منفذ العملية، وقضت عليه“.

وأوضح بينيت، أن ”هذا ما يتوقعه مقاتلونا، قد نواجه فترة طويلة، ولكننا سننتصر في النهاية كما انتصرنا على الإرهاب دائماً“، وفق ما ذكرته قناة ”i24news“ الإسرائيلية.

وأشاد بينيت، بجهاز الأمن العام والشرطة والجيش الإسرائيلي ما أسماه، ”عملهم الحازم والسريع في العمل على قتل منفذ العملية قبل أن يستمر في تنفيذ مخططاته“.