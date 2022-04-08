مسؤول: روسيا وأوكرانيا مستعدتان لاستئناف المحادثات في تركيا رغم التصعيد الأخير

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

مازالت روسيا وأوكرانيا ”موافقتين“ على الالتقاء في تركيا لعقد مفاوضات رغم الأحداث الدامية التي جرت مؤخرا ولا سيما في بوتشا، على ما أعلن مسؤول تركي كبير.

وقال المسؤول لصحفيين طالبا عدم كشف اسمه إن ”روسيا وأوكرانيا موافقتان على عقد محادثات في تركيا، لكنهما مازالتا بعيدتين عن الاتفاق على نص مشترك“.

وأوضح المصدر أن مسألة وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لا تزال عالقة، من غير أن يذكر تاريخا محتملا لعقد لقاء جديد بين الطرفين في تركيا.

ولم ترد حتى الآن أي بوادر تقدم في الشق الدبلوماسي من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

واتهمت روسيا الخميس أوكرانيا بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال المحادثات في أواخر آذار/مارس في إسطنبول والتي رحبت بها موسكو.

في سياق متصل، قالت أوكرانيا إن نحو 700 شخص قتلوا في عمليات قصف روسية في تشيرنيهيف الواقعة شمال كييف قرب الحدود مع بيلاروسيا منذ بدء الغزو الروسي.

وأوضح فلاديسلاف أتروشنكو رئيس بلدية تشيرنيهيف، الجمعة، ”يمكنني أن أورد رقما تقريبيا هو 700 شخص يشمل عسكريين ومدنيين“ موضحا أن ثلثي سكان المدينة غادروها.

وأوضح أن 80 إلى 95 ألف شخص لا يزالون يعيشون في هذه المدينة الواقعة على مسافة 150 كيلومترا من العاصمة كييف والتي كان يعيش فيها نحو 300 ألف شخص قبل بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف تشاووس صباح الجمعة إن أول قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى تشيرنيهيف الخميس، وذلك منذ انسحاب الجنود الروس من هذه المنطقة الأسبوع الماضي.

ودعا سكان المنطقة إلى البقاء حذرين في مواجهة خطر قصف روسي جديد.

وكتب على تلغرام ”تواصل طائرات وصواريخ التحليق فوق منطقتنا“.