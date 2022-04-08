تركيا وبريطانيا وإيطاليا تناقش الأزمة الأوكرانية في إسطنبول

قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا سيجتمعون في إسطنبول اليوم الجمعة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والعلاقات الأمنية بين البلدان الثلاثة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفقاً لما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ويزور وزير الدفاع البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو جويريني إسطنبول بدعوة من نظيريهما التركي خلوصي أكار.

وقال البيان إنه ”من المتوقع مناقشة التطورات في أوكرانيا خلال الاجتماع، حيث سيجري تبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدان الثلاثة وقضايا إقليمية“.

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، كما تلعب دور الوسيط في الصراع الدائر بينهما.

واستضافت محادثات سلام بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي وفريقي التفاوض من البلدين، في حين تعكف على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.

وعززت تركيا وإيطاليا الحوار بينهما منذ قمة حلف شمال الأطلسي في الشهر الماضي، حيث ناقش قادة تركيا وإيطاليا وفرنسا سبل إحياء مشروع منظومة الدفاع الجوي سامب-تي التي ينفذها كورنسورتيوم يوروسام الإيطالي الفرنسي.

وذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الخميس، أنه ناقش مشروع مقاتلات تي.إف-إكس مع نظيرته البريطانية ليز تراس خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وتعثر هذا المشروع بسبب مشكلات مع شركة رولز رويس تتعلق بالمحركات.

ويأتي اللقاء المرتقب بعد ساعات من مباحثات هاتفية بين وزير الدفاع التركي، ونظيره الروسي، سيرجي شويغو، أُجريت أمس الخميس، تناولت آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا.

وأوضح بيان وزارة الدفاع التركية الذي نشرته أن الاتصال بين الجانبين ”شهد تأكيدًا على أهمية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإجلاء المدنيين جوًا وبحرًا من مناطق الصراع بشكل عاجل“.

وأضاف البيان أن ”الوزير التركي أكد لنظيره الروسي مدى أهمية وقف إطلاق النار في تعزيز المفاوضات الدبلوماسية من أجل التوصل لحل لتلك الأزمة“.