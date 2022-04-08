أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 30 في قصف روسي على محطة قطارات.. وروسيا تنفي

قالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب ما يربو على 100 في هجوم صاروخي روسي على محطة للقطارات في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة، فيما نفت موسكو صحة هذه التقارير واعتبرتها ”استفزازية“.

وذكرت الشركة أن صاروخين روسيين أصابا محطة في مدينة كراماتورسك (شرق البلاد) تُستخدم لإجلاء المدنيين من المناطق التي تقصفها القوات الروسية.

وقالت في بيان ”ضرب صاروخان محطة كراماتورسك للسكك الحديدية“.

وأضافت في وقت لاحق ”قُتل أكثر من 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 في هجوم صاروخي على محطة كراماتورسك“.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وقال أفلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إن آلاف الأشخاص كانوا في المحطة وقت سقوط الصواريخ.

وتابع: ”الفاشيون الروس يعرفون جيدا أين كانوا يصوبون وماذا يريدون: أرادوا بث الذعر والخوف وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين“.

ونشر كيريلينكو صورة على الإنترنت لعدة جثث متناثرة على الأرض بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة الأخرى فيما ظهر رجال شرطة مسلحون يرتدون سترات واقية بجانب الجثث.

وأظهرت صورة أخرى خدمات الإنقاذ وهي تتعامل مع حريق فيما يبدو وسط تصاعد سحابة من الدخان الرمادي في الهواء.

وكان رئيس السكك الحديدية الأوكرانية أعلن أن ثلاثة قطارات تقل من تم إجلاؤهم في المنطقة أمس الخميس، توقفت بعد غارة جوية على خط السكك الحديدية.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم جديد، وإن موسكو تخطط للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في الجزء الشرقي من أوكرانيا المتاخم لروسيا المعروف باسم دونباس.

وتحث السلطات المحلية في بعض المناطق المدنيين على المغادرة إذ كان ذلك ممكنا وآمنا نسبيا.

نفي روسي

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إنها لم تشن هجوما على محطة قطارات في شرق أوكرانيا، قتل فيه بحسب عامل إغاثة محلي أكثر من 35 شخصا.

وأعلنت الوزارة في بيان أن ”جميع التصريحات التي أدلى بها ممثلو نظام كييف القومي بشأن ”الهجوم الصاروخي“ الذي تتهم روسيا بتنفيذه في 8 نيسان/أبريل على محطة القطارات في كراماتورسك، هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق“.

وأضافت أن الجيش الروسي لم تكن لديه أي مهمات إطلاق نار مقررة في كراماتورسك في الثامن من نيسان/أبريل.

وقالت الوزارة ”نؤكد بأن صواريخ توتشكا-يو التي عثر على أجزاء منها قرب محطة القطارات في كراماتورسك ونشر (صورها) شهود عيان، تُستخدم فقط من القوات الأوكرانية المسلحة“.