بريطانيا تفرض عقوبات على بنات بوتين ولافروف

فرضت المملكة المتحدة الجمعة، عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف على خلفية غزو أوكرانيا، مؤكدة أنها تريد الاقتصاص ”من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين“.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية، أنه بموجب القرار، تُمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتا بوتين من زوجته السابقة لودميلا، فضلا عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف، من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها. وحذت لندن بذلك حذو واشنطن وبروكسل.

تزامن ذلك مع فرض أوروبا حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل منه الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد تقويض التجارة، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية منها في.تي.بي.

كما تنص هذه الحزمة ”الكبيرة للغاية“ على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل خاصة البضائع التكنولوجية المتطورة، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية.

وهذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي الذي تعتمد عليه بعض دول التكتّل بشدّة.

بدوره، أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا فرض عقوبات إضافية على روسيا، من بينها حظر على الفحم، على خلفية اتهامات لموسكو بانتهاك القانون الدولي في أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي: ”سنحظر واردات الفحم الروسي. سنؤمن بدائل وسنقلل اعتمادنا على الطاقة الروسية من خلال الخفض التدريجي للواردات“.

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق أنها ستطرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين روس، معتبرة أفعال موسكو في أوكرانيا ”غير مقبولة إطلاقا“ وانتهاكا للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيكاريكو أونو ”نتيجة لتقييم شامل أجرته بلادنا طلبنا طرد ثمانية دبلوماسيين من السفارة الروسية في اليابان، ومسؤولين من مكتب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية“.

وجاء القرار الياباني في أعقاب إجراءات مماثلة في أوروبا، فيما يمارس حلفاء أوكرانيا مزيدا من الضغط على موسكو إثر تقارير تتهمها بارتكاب جرائم حرب في محيط كييف.

وأضافت المتحدثة أن السفير الروسي لدى طوكيو ميخائيل يورييفيش غالوزين أُبلغ بالقرار خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية تاكيو موري.

وأُبلغ السفير أن مقتل مدنيين ”انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب“ وفق أونو.

وأضافت ”ذلك غير مقبول إطلاقا، وندينه بشدة“. ولا يطال قرار الطرد غالوزين، حسب مسؤولين.

وانضمت اليابان إلى دول غربية في فرض عقوبات مشددة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. والخميس فرضت في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع عقوبات جديدة.