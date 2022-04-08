تقرير: العقوبات ضد عائلة بوتين "لدغة" لشخصيته

قالت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، إن قرار الولايات المتحدة الأسبوع الجاري فرض عقوبات على عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه أوكرانيا، يشكل لدغة لشخصيته، لكنه لن يمثل تهديدا كبيرا لثروته الضخمة.

ورأت الوكالة في تقرير يوم الخميس، أن استهداف ابنتي بوتين الراشدتين بعقوبات أدى إلى ”تمزيق“ الخصوصية التي حافظ عليها الرئيس الروسي منذ فترة طويلة في أقرب علاقاته، متجنبا ذكر الاسمين الكاملين للفتاتين ومعظم الإشارات الأخرى إليهما أيضًا.

وأشارت ”أسوشيتد برس“ إلى أن العقوبات المفروضة على أفراد الأسرة المباشرين لبوتين وغيره من الأوليغارشية الروسية تظهر أيضًا ”تقنيات محسنة للولايات المتحدة وحلفائها تستهدف الأفراد بفرض عقوبات مالية“.

معاقبة أفراد الأسرة

وأوضحت الوكالة أنه في روسيا على وجه الخصوص وفي الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما تكون معاقبة أفراد الأسرة أمرًا ضروريًا للتأكد من أن العقوبات المالية لها التأثير المرجو، مشيرة إلى أنه غالبًا ما يستخدم القادة الأقوياء والأثرياء التكتيك الشائع لدى العديد من أباطرة المال المتمثل في وضع الأصول تحت أسماء الأزواج والأطفال وغيرهم.

وقالت مورغان فينكلستين، المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية: ”نريد عمومًا محاسبة أولئك الذين أثروا أنفسهم على حساب الدولة الروسية، ورفعوا أفراد عائلاتهم إلى بعض من أعلى المناصب في السلطة في البلاد“.

وأضافت: ”لكننا نعلم أيضًا أن الأوليغارشية والنخب الأخرى الخاضعة للعقوبات تحاول غالبًا نقل الأموال أو إخفاء الأصول عن طريق أفراد العائلة أو شركاء آخرين“.

استهداف ابنتي بوتين

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنها ستستهدف في العقوبات أصول ابنتي بوتين كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا.

وقال بيل براودر، وهو ناشط دعا مرارا إلى فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، إن هذه الخطوة كانت ”نوعًا من الأمور الواضحة والمؤثرة، لا سيما في النظام الكليبتوقراطي الأسري الروسي“.

وأضاف براودر: ”لا يمكنك فقط معاقبة المدير.. عليك معاقبة الأسرة لأن العائلة تمتلك الكثير من أصول المدير، لقد رأينا هذا في العديد من الحالات المختلفة الآن“.

وقالت ”أسوشيتد برس“: ”في حالة بوتين، فإن توسيع ما هو بالفعل آلاف العقوبات الغربية على حرب روسيا لتشمل عائلة الرئيس قد يلدغه شخصيًا، لكن لا يثبت أنه يمثل تهديدًا كبيرًا لثروته“.

ثروة بوتين

ونقلت الوكالة عن براودر قوله إن بوتين الذي كان دوما يتخوف من تحركات غربية منسقة ضده قد حرص على إخفاء جزء كبير من أمواله التي تقدر بـ 200 مليار دولار أو أكثر مع الأوليغارشية الروسية التي ساعد في إثرائها.

ووفقا لـ ”أسوشيتد برس“ بدأت العقوبات المفروضة على أفراد عائلة الأوليغارشية في التصاعد في أوائل آذار/ مارس الماضي، عندما استهدفت الولايات المتحدة على وجه التحديد الزوجات والأطفال وخاصة أسرة نيكولاي توكاريف، المليونير النفطي بمن فيهم زوجته غالينا وابنته مايا، نظرا لأنهم مقربون من بوتين والحكومة الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تقدر إمبراطورية مايا توكاريفا العقارية في موسكو بأكثر من 50 مليون دولار.

غسل الأموال

وقالت ”أسوشيتد برس“: ”أحد أسباب استهداف أفراد الأسرة بشكل متزايد في العقوبات هو أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي تم إقراره في واشنطن أخيرا يساعد المسؤولين الفيدراليين في الكشف عن المالكين الحقيقيين للممتلكات“.

ولفتت الوكالة إلى أن روسيا ردت على تلك العقوبات باستهداف الرئيس الأمريكي جو بايدن وأسرته، وأنها أخيرا فرضت حظر سفر على نجل بايدن، على الرغم من أن ذلك يُنظر إليه على أنه ”إهانة رمزية لا أكثر“.

وقال كيم ريتشارد نوسال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ”كوينز“ الكندية، إن العقوبات المالية ضد أبناء الأثرياء والأقوياء هي ”في فئة خاصة من الاعتبارات الأخلاقية“.

وأضاف: ”بشكل عام، إذا ارتكب والدي جريمة، فمن الخطأ دائمًا معاقبتي أنا، ولكن إذا ارتكب والدي جريمة واستفدت أنا منها، فقد يقول معظم الناس إنه من المناسب تمامًا للمجتمع أن يحد من الفوائد التي أحصل عليها من أخطاء شخص آخر، أعتقد أن معظم الناس سيقولون إن المسؤولية تقع على أفراد الأسرة لإثبات أنهم لم يستفيدوا من عائدات الشخص المستهدف“.