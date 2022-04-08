صحف عالمية: بوتين أساء قراءة الغرب وإسرائيل ترفض لقاء الفلسطينيين بواشنطن

قالت صحف عالمية صادرة صباح الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أساء قراءة الدول الغربية عندما قرر شن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وسلطت تلك الصحف الضوء أيضا على ”انضمام“ مئات المتطوعين من الروس والبيلاروسيين إلى صفوف الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى رفض إسرائيل لقاء الفلسطينيين في واشنطن.

وحدة الغرب.. واستخفاف بوتين

اعتبرت مجلة ”فورين آفيرز“ الأمريكية، أن ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أساء قراءة الدول الغربية عندما قرر شن عملية عسكرية في أوكرانيا، ورأت أن القرار يمثل خطأ استراتيجيا في حسابات ذات أبعاد تاريخية“.

وتحت عنوان ”كيف أخطأ بوتين في فهم الأمور؟“، زعمت المجلة في تحليل لها، أن ”الرئيس الروسي بالغ بشدة في تقدير القوة العسكرية الروسية وقلل من شأن المقاومة الأوكرانية، بالإضافة إلى التقليل أيضا من قدرات الغرب“.

وقالت إن ”تجربة بوتين الشخصية الطويلة – مراقبة الاستجابة الدولية الضعيفة لحروب روسيا في الشيشان وجورجيا، وضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ودعمها للديكتاتور السوري بشار الأسد – أقنعته بأن الغرب سيتخلى عن أوكرانيا“.

وأضافت: ”بالنظر أيضا إلى مخاوف أوروبا بشأن التزام واشنطن بالأمن الأوروبي في أعقاب كل من رئاسة دونالد ترامب، وانسحاب إدارة جو بايدن الفاشل من أفغانستان، ربما توقع بوتين أيضًا أن الغزو سيقسم الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، وبالتالي تحقيق نصر استراتيجي أكبر من مجرد تنصيب حكومة عميلة في كييف“.

في المقابل، اعتبرت المجلة أيضا أنه ”على الرغم من أن رد الفعل الغربي كان قويا بشكل مدهش، إلا أنه من السابق لأوانه أن يعلن الغرب النصر“، مشيرة إلى أن ”التحدي الآن هو كيف يحافظ القادة الأوروبيون على تلك الوحدة“.

وتحت عنوان ”لماذا استخف بوتين بقدرات الغرب؟“، ذكرت المجلة في تحليلها أن ”الحرب وحدت الدول الغربية بدلا من تقسيمها كما كان يعتقد الرئيس الروسي“.

وأضاف التحليل أنه ”في غضون أيام من الغزو، وحدت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواهم لفرض نظام عقوبات شامل على روسيا، مما يجعلها الدولة الأكثر معاقبة في العالم، كما احتشدت الدول الغربية أيضا سياسيا ضد موسكو في المحافل الدولية“.

ومثال آخر على الوحدة، اعتبرت المجلة الأمريكية أن ”الرد العسكري الغربي ضد روسيا كان مثيرًا للإعجاب أيضًا“.

وأشارت إلى أنه ”بدلا من سحب القوات من أوروبا الشرقية كما طالب بوتين، ضاعف حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجوده القتالي في المنطقة، ونشَّط قوة الرد الخاصة به، ووضع 40 ألف جندي تحت قيادته“.

وقالت ”فورين آفيرز“: ”كما زودت أكثر من 35 دولة أوكرانيا بالأسلحة، تضمنت البنادق والذخيرة والخوذات والسترات الواقية وقذائف المدفعية وقاذفات القنابل اليدوية والصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والطائرات المسلحة بدون طيار“.

وأضافت في تحليلها: ”وماديا أيضا، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 1.7 مليار دولار كمساعدات للجيش الأوكراني منذ بداية الحرب، وخصص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو للدفاع الأوكراني، وهو ما يمثل سابقة للتكتل الذي لم يقدم من قبل مساعدة عسكرية بمثل هذا الرقم لدولة أخرى“.

وتابع التحليل: ”من المحتمل أن يكون هناك في السنوات المقبلة المزيد من التهديدات الجيوسياسية، مثل الثأر الروسي، وسوف تحتاج الدول الغربية إلى مواجهتها من خلال تعاون مؤسسي قوي بين الديمقراطيات الكبرى“.

وختم قائلا إنه ”نظرًا لأن الوحدة تولد القوة، يجب على الدول الغربية تحسين دفاعاتها المتبادلة وتعميق علاقاتها الاقتصادية، من خلال إشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتفاوض بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي“.

إجراء غير مسبوق

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي، وإغلاق موانئ التكتل أمام السفن الروسية بسبب حرب أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن ”الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في منتصف آب/أغسطس المقبل، أي بعد شهر من الموعد المقرر أصلا، بعد ضغوط من ألمانيا للتأجيل“.

وقالت إنه ”بالإضافة إلى العقوبات، دعم الاتحاد الأوروبي أيضًا اقتراحًا لزيادة تمويله لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا بمقدار 500 مليون يورو، ليصل إلى 1.5 مليار يورو“.

واعتبرت أن ”الإجراء هو الأجرأ حتى الآن والأول من نوعه الذي يستهدف من خلاله الأوروبيون قطاع الطاقة الروسي الذي يعتمدون عليه بشدة“.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ”المداولات المطولة، أمس الخميس، أظهرت أن رغبة الاتحاد في فرض عقوبات جديدة، والتي تضر بشكل متزايد بالاقتصادات الأوروبية، قد تضاءلت، في أعقاب صور المذابح المؤلمة في أوكرانيا“.

وأوضحت أن ”مطالب أوكرانيا بتوسيع نطاق العقوبات على النفط والغاز الروسي، والتي تدعمها الولايات المتحدة، تواجه مقاومة عنيفة من قبل الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية“.

وذكرت ”الغارديان“ في تقرير حصري لها، أنه ”وفقا للمداولات، فإن فرض حظر على واردات الفحم الروسي بقيمة 4.4 مليار دولار، هو إجراء مهم، ولكن من شأنه أن يضر بشكل خاص بألمانيا“.

وكانت ألمانيا دعت لتنفيذه على مدى أربعة أشهر بدلا من الثلاثة التي اقترحتها في الأصل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، وفق المصدر ذاته.

ونقل عن دبلوماسيين مطلعين على تطور المحادثات، قولهم إن ”ألمانيا وبلغاريا قد دعتا إلى فترة انتقالية أطول في حظر الفحم لإنهاء العقود الحالية“.

روس وبيلاروسيون في صفوف الجيش الأوكراني

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن المئات من البيلاروسيين والروس بدأو في التطوع للانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني، للقتال إلى جانب قواته في الصفوف الأمامية من المعركة ضد القوات الروسية، وخاصة في المرحلة الثانية من الحرب.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ”مئات المتطوعين من بيلاروسيا قد انضموا إلى كتيبة بيلاروسية مخصصة وتشكيلات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية منذ أن أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي“.

وأضافت أنه ”لا يزال أكثر من ألف متطوع آخر في انتظار الإعداد والتدريب“.

وأشارت إلى أن ”وحدة الحرية لروسيا“، وهي وحدة منفصلة يعمل بها مواطنون روس، بما في ذلك أسرى الحرب الذين غيروا ولاءهم، تستعد أيضا للانتشار في الخطوط الأمامية من القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن ”الوحدة يدعمها بعض قادة المعارضة الروسية البارزين في المنفى“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“ أنه ”بالنسبة للبيلاروسيين، الذين فر كثير منهم من القمع الذي شنه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بعد الانتخابات الرئاسية المزورة عام 2020، فإن المعركة في أوكرانيا هي نقطة انطلاق لتحرير وطنهم“.

ونقلت عن قادة المعارضة البيلاروسية قولهم إن ”البيلاروسيين الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية سيعملون على بناء جيش لـ(بيلاروسيا الجديدة) بمجرد انهيار نظام لوكاشينكو“.

وأضافت أنه ”في حين أن المعارضة البيلاروسية كانت مستوحاة منذ فترة طويلة من مقاومة أوكرانيا لروسيا ومحاولات فرض حكم استبدادي، فإن وصول الروس المستعدين للقتال ضد مواطنيهم هو جديد نسبيًا“.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع بعض الروس المنضمين إلى صفوف الجيش الأوكراني، لكنهم لم يفصحوا عن تفاصيل حول الوحدات أو المعارك التي شاركوا فيها.

وذكرت أنهم ”اكتفوا فقط بالقول إنهم قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية، كما رفضوا الكشف عن كيفية استخدام الجيش الأوكراني لهم أو عدد الأعضاء في مجموعتهم“.

إسرائيل ترفض لقاء الفلسطينيين

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن تل أبيب رفضت اقتراح الإدارة الأمريكية بشأن استضافة اجتماع لمستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والفلسطيني في البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أنه ”كان من المقرر أن يركز الاجتماع المقترح على التنسيق الاقتصادي والأمني بين إسرائيل والفلسطينيين“.

وأشارت إلى أن ”الاقتراح كان جزءا من جهود واشنطن الأخيرة لدعم السلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تغرق فيها رام الله، والخوف من أن تزداد قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية المحتلة“.

”وبموجب الخطة الأمريكية، كان من المقرر أن يستضيف الاجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا“، وفق الصحيفة.

وأشارت ”هآرتس“ إلى أن ”هوية المندوب الفلسطيني لم يتم تحديدها بعد“، موضحة أنه ”كان من المقرر أيضا أن يشارك فيها مديرا المخابرات المصرية والأردنية، عباس كامل وأحمد حسني“.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صرح مرارا منذ توليه منصبه أنه يرفض الدخول في محادثات دبلوماسية مع الفلسطينيين أو لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.