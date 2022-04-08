بعد مطاردة لساعات.. قوة إسرائيلية تقتل منفذ عملية تل أبيب

قالت وسائل إعلام عبرية، فجر الجمعة، إن وحدات خاصة إسرائيلية تمكنت من قتل فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب، الليلة الماضية، بعد مطاردة استمرت لساعات.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ13 العبرية، فإن ”قوة خاصة إسرائيلية قامت باغتيال منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم، بعد هروبه إلى مدينة يافا“، مشيرة إلى أنه ”فلسطيني من شمال الضفة الغربية المحتلة“.

وأضافت القناة أن ”منفذ العملية قتل على يد القوة الخاصة الإسرائيلية، بعد أن خاض اشتباكات معها“، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، منفذ العملية مقتولا في محيط موقع الاشتباك.

قوة إسرائيلية تقتل منفذ عملية #تل_أبيب قالت وسائل إعلام عبرية، فجر الجمعة، إن وحدات خاصة إسرائيلية تمكنت من قتل فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار في شارع #ديزنغوف بمدينة تل أبيب الليلة الماضية، بعد مطاردة استمرت لساعات.#إرم_نيوز #إسرائيل #TelAviv pic.twitter.com/ORbPfKJuam — إرم نيوز (@EremNews) April 8, 2022

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ عملية تل أبيب يدعى ”رعد حازم“ ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

إسرائيليون يتداولون مقطع فيديو يقولون إنه يظهر المشتبه به في إطلاق النار بتل أبيب يجلس قرب موقع الحادث قبل تنفيذ العملية#إرم_نيوز #telavivattack

pic.twitter.com/gMMDkpjKyo — إرم نيوز (@EremNews) April 7, 2022

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمر مساء الخميس، بنشر واسع النطاق لقوات الجيش والشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية في تل أبيب، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن بينيت أجرى مشاورات أمنية مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن وحدات من القوات الخاصة ”اليمام“ و“المستعربين“ و“سييريت متكال“ و“شيداغ“ و“لوتار“ تم الدفع بها إلى تل أبيب للبحث عن منفذ العملية.

ودفعت السلطات الإسرائيلية بأكثر من ألف عنصر أمن، في حين تم تقسيم مدينة تل أبيب إلى عدة أحياء عملياتية، وتم تقسيم القوات الخاصة العاملة في الساحة بالعمل في كل منطقة على حدة بحثا عن المنفذ.

ووصلت حصيلة عملية إطلاق النار إلى قتيلين و15 إصابة، وفق أحدث حصيلة نشرتها صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، في حين وصفت حالة بعض الإصابات بالخطيرة.

وهذه العملية هي الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر، حيث سبقتها عملية في بئر السبع، وأخرى في الخضيرة، وأخرى في تل أبيب، وأدت جميعها لمقتل 13 إسرائيليا وإصابة آخرين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق، إحباط 15 عملية كان مخططا لها لاستهداف إسرائيليين، واعتقال عدد من المشتبه بهم على صلة بهذه العملية، تقول إسرائيل إن بعضهم مرتبط بتنظيم داعش.