كوريا الجنوبية تعلن فقدان سفينة قبالة سواحل تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، أن سفينة تقل ستة كوريين جنوبيين فُقدت قبالة سواحل تايوان، وأن عملية بحث وإنقاذ جارية.

وقالت الوزارة إن السلطات التايوانية أبلغت حكومة كوريا الجنوبية أنها تلقت إشارات استغاثة من السفينة ”كيوتو 1“ في حوالي الساعة 9:50 صباحا (00:50 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، مضيفة أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها مواطنون كوريون جنوبيون.

وكانت السفينة التي ترفع علم سيراليون ويبلغ وزنها 322 طنا في طريقها إلى ميناء ”باتام“ الإندونيسي قادمة من مدينة ”بوسان“ في كوريا الجنوبية أثناء قطرها سفينة الخدمات ”كيوتو 2“ التي تم العثور عليها في المنطقة.

وذكرت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة للطوارئ وأرسلت سفينة دورية وطائرات هليكوبتر لدعم عملية البحث.

وفي حادث منفصل، تحطمت إحدى الطائرات الهليكوبتر المتجهة إلى تايوان في المياه قبالة جزيرة مارا الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل طيارين وفقد ثالث، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب ، نقلاً عن مسؤولي خفر السواحل.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا شدته 5.7 درجة وقع قرب هينجتشون في تايوان اليوم الجمعة.

وأضافت أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.