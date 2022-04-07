تقرير: نتنياهو يحاول استغلال استقالة عيديت سيلمان للعودة إلى السلطة

أدخلت استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي في إسرائيل، عيديت سيلمان، الحكومة الإسرائيلية المكونة من 8 أحزاب سياسية في حالة من الفوضى، وحرمت الائتلاف الحاكم من أغلبيته البرلمانية، وسط تساؤلات حول إمكانية عودة حزب ”الليكود“ وزعيمه بنيامين نتنياهو للسلطة.

الاستقالة المفاجئة لسيلمان، أحد أعضاء حزب ”يمينا“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فتحت المجال أمام إمكانية تشكيل حكومة يمينية جديدة بقيادة حزب ”الليكود“، الذي يترأسه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

3 مسارات محتملة

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن لدى نتنياهو وحزبه ”الليكود“ 3 مسارات محتملة للعودة إلى السلطة في إسرائيل، وفق ما أوردت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إن المعارضة الإسرائيلية تُظهر تفاؤلاً بشأن احتمالات الإطاحة بتحالف اليمين والوسط واليسار والعرب، الذي يترأسه بينيت، من السلطة.

المسار الأول لعودة نتنياهو للسلطة، وفق الصحيفة العبرية، يتمثل في تمرير قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق ذلك يحتاج ”الليكود“ لدعم 61 نائبًا على الأقل من أعضاء الكنيست، البالغ عددهم 120.

وأكدت الصحيفة أن ”الأغلبية البسيطة ليست كافية لتمرير مثل هذا القانون، لذلك فإنه من المرجح أن يستلزم مشروع القانون دعمًا واسعًا من المعارضة الحالية، بما في ذلك أعضاء القائمة العربية المشتركة المكونة من 6 أعضاء من النواب العرب“.

وبينت الصحيفة أن مثل هذا القانون يحتاج أيضًا إلى دعم بعض المشرعين غير الموجودين حاليًا في المعارضة، مثل عيديت سيلمان وعضو الكنيست المتمرد عن ”يمينا“ عميحاي شيكلي.

وأضافت الصحيفة أنه ”مع وجود الكنيست في عطلة، يبدو من المستبعد تحديد موعد للتصويت على مشروع قانون كهذا قبل عيد الفصح اليهودي الذي يستمر لأسبوع، ويبدأ في نهاية الأسبوع المقبل، ولكن يمكن الترتيب لإجراء تصويت بعد ذلك بوقت قصير“.

حكومة إسرائيلية بديلة

وحسب الصحيفة، فإن المسار الثاني يتمثل في أن يقوم ”الليكود“ بتشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي، دون اللجوء إلى الانتخابات، مشيرة إلى أن المعارضة الإسرائيلية ستجد صعوبة في القيام بذلك.

وذكرت أن ”الليكود يمتلك 29 مقعدًا، في حين لحلفائه الطبيعيين في الكنيست 23 مقعدًا، 7 لحزب الصهيونية المتدينة، و9 لحزب شاس و7 لحزب يهدوت هتوراة، ليصبح المجموع 52 مقعدًا“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو حدث انقسام في حزب ”يمينا“، وتمكنت سيلمان وشيكلي من إقناع منشقين آخرين بالانضمام إليهما، مثل وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وعضو الكنيست نير أوربان، سيصبح لدى الكتلة، التي يقودها الليكود، عندها 56 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.

ونوهت إلى أنه ”سيظل حزب نتنياهو بحاجة إلى المزيد من الدعم من داخل صفوف الائتلاف الحالي، من نواب ساخطين محتملين أمثال أعضاء حزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه بيني غانتس، أو من حزب (أمل جديد) الأكثر يمينية، والذي يمتلك ستة مقاعد“.

منع تمرير الميزانية

والمسار الثالث والأخير، وفق الصحيفة، يتمثل في أن يمنع حزب ”الليكود“ تمرير الميزانية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى إسقاط الائتلاف الحكومي، مضيفةً: ”هذا الخيار سيكون ممكناً فقط في العام المقبل“.

الجدير ذكره أن ”عيديت سيلمان أعلنت أن بناء ائتلاف يميني جديد دون إجراء انتخابات هو خيارها المفضل“.

وقالت سيلمان، في رسالة استقالتها: ”سأواصل محاولة إقناع أصدقائي بالعودة إلى البيت وتشكيل حكومة يمين“، مضيفة: ”أعلم أنني لست الوحيدة التي تشعر بهذه الطريقة، ويمكن تشكيل حكومة أخرى في هذا الكنيست“.

وفي وقت سابق، أكدت عيديت سيلمان أنها تركت الائتلاف الحكومي الحالي بسبب ”تآكل قيم حزبها اليميني“، نافية وجود أي اتفاق مع حزب ”الليكود“.

وأضافت سيلمان أن ”حزب الليكود على استعداد لإعطائي كل شيء، لكن لا توجد صفقة بيننا، واستقالتي من الائتلاف الحكومي فعلتها بمفردي، ولم يكن أحد يعلم ما أنوي القيام به قبل تقديم استقالتي“.