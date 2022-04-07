إصابة خمسة على الأقل في إطلاق نار وسط تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إن عدداً من الإسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار وقع وسط مدينة تل أبيب، فيما تجري الشرطة الإسرائيلية عملية مطاردة واسعة بحثاً عن منفذ العملية.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار وقع في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب.

وأشارت إلى أن ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة، لافتة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تلاحق منفذ العملية.

وقالت القناة الـ 13، إن 6 إسرائيليين على الأقل أصيبوا بجراح جراء عملية إطلاق نار لم تنته بعد في تل أبيب، مشيرة إلى أن جراح اثنين منهم بالغة الخطورة.

ראשוני: 4 נפגעים מירי ב-3 זירות בתל אביב @galberger pic.twitter.com/iun9i7M6u3 — כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2022

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن مسلحاً واحداً على الأقل أطلق النار داخل مقهى ومطعم باتجاه نحو 7 إسرائيليين وفر من المكان، وبدأ يطلق النار بشكل عشوائي، مشيرة إلى أنه يشتبه بوجود مسلح آخر.

وجاءت هذه العملية بعد سلسلة عمليات مماثلة شهدتها إسرائيل مؤخراً، وقعت في بئر السبع والخضيرة وتل أبيب، حيث نفذها مواطنون عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، للتعامل مع أول جمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الجاري، وذلك في أعقاب العمليات الأخيرة التي وقعت في الأيام الماضية ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن ”الشرطة الإسرائيلية قررت نشر آلاف من العناصر التابعين للواء القدس، وشرطة حرس الحدود في جميع أنحاء مدينة القدس“.

وأشارت إلى أن الشرطة وجهاز الأمن العام اعتقلوا في الأيام الماضية عدداً من الفلسطينيين الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، لافتة إلى أنه تم اعتقال بعضهم داخل القدس وبعضهم في أطراف المدينة وبعضهم حتى قبل الوصول إليها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في مؤتمر صحفي قبل أيام إن ”أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت أكثر من 15 هجوما كبيراً في الضفة الغربية وسائر المناطق في إسرائيل خلال الفترة الماضية“.

وأضاف بينيت: ”تم اعتقال 207 من المشتبه بهم خلال الأيام الأخيرة، ووصلنا إلى أكثر من 400 مشتبه على علاقة مع داعش، وتنظيمات متطرفة أخرى“.