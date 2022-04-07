النائبة المستقيلة من الائتلاف الحكومي: بينيت عرض علي وزارة الصحة لكني رفضت

كشفت عضو الكنيست المستقيلة من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، عيديت سيلمان، تلقيها عرضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لتولي منصب جديد؛ وذلك من أجل إنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار.

وقالت سيلمان، لموقع ”تايمز أوف إسرائيل“، إن ”الائتلاف الحكومي عرض عليها تولي منصب وزير الصحة بدلا من الوزير الحالي نيتسان هوروفيتش“، مؤكدة أنها رفضت العرض ولا ترغب بالعودة إلى حكومة بينيت.

وأوضحت سيلمان، أنها تركت الائتلاف الحكومي الحالي بسبب ”تآكل قيم حزبها اليميني“، نافية وجود أي اتفاق مع حزب ”الليكود“ الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأضافت: ”الليكود على استعداد لإعطائي كل شيء؛ لكن لا توجد صفقة بيننا، واستقالتي من الائتلاف الحكومي فعلتها بمفردي، ولم يكن أحد يعلم ما أنوي القيام به قبل تقديم استقالتي“، وفق قولها.

ونفت، أن يكون السبب الرئيسي وراء استقالتها الخلاف مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتش بشأن قضية الطعام المخالف للشريعة اليهودية فقط، مضيفة: ”كانت قضية الطعام هي الضربة الأخيرة قبل الاستقالة“.

وبدأ الخلاف بين سيلمان، وهوروفيتش، بشأن السماح بدخول الطعام المعروف باسم ”الحاميتس“ الى المستشفيات خلال عيد الفصح العبري، وهو اسم يطلق على الطعام الذي يحتوي على الخميرة، حيث تحرم الشريعة اليهودية تناوله خلال فترة عيد الفصح.

وأكملت سيلمان: ”لدينا مشاكل مع التحالف الحالي الذي بذلنا جهودا لتقويته، كما أن لدينا مشاكل بشأن الأحزاب التي تسعى لاستغلال قوتها“، وذلك في إشارة إلى القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس.

وتابعت: ”لا يوجد لدي مشاكل مع العرب، لكن لا يمكنك أن تخبرني قبل لحظة من التصويت، أنك لا ترغب في هذا أو ذاك“.

وفيما يتعلق بنيتها تشكيل حزب إسرائيلي جديد، أكدت، أنها ”لا تزال في الوقت الراهن عضوا في الكنيست الإسرائيلي عن اليمين ولن تفعل أي شيء غير ذلك في الوقت الحالي، كما أنها لا ترغب في التقاعد من الحياة السياسية“.

وردت على الاتهامات الموجهة لها بقيادة البلاد نحو انتخابات خامسة للكنيست الإسرائيلي، قائلة: ”إذا ذهبت إسرائيل إلى صناديق الاقتراع، فهذا ليس بسببي، ومن الممكن الآن تشكيل حكومة يمينية بالشراكة مع نتنياهو يكون فيها بينيت رئيسا للوزراء أو وزيرا للدفاع“.

وشددت سيلمان، على أن ”اليمين الإسرائيلي لديه الكثير من الوقت للتفكير في تشكيل حكومة يمينية، خاصة وأن الجميع لديه مصلحة في عدم الذهاب لصناديق الاقتراع“.

ويوم الأربعاء، أعلنت النائبة في الكنيست، عيديت سيلمان، استقالتها من الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نفتالي بينيت، الأمر الذي خلق تداعيات كبيرة على الساحة السياسية في إسرائيل.