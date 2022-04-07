تاريخ النشر:
07 أبريل 2022 16:37 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2022 17:40 GMT
الكرملين يقر بـ"خسائر" عسكرية "كبيرة" في أوكرانيا
أقرت موسكو، اليوم الخميس، بـ"خسائر كبيرة" في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لكن دون أن يحددها. وقال المتحدث
أقرت موسكو، اليوم الخميس، بـ“خسائر كبيرة“ في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لكن دون أن يحددها.
وقال المتحدث خلال مقابلة مع قناة ”سكاي نيوز“ البريطانية: ”تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا“.