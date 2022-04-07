الكرملين يقر بـ"خسائر" عسكرية "كبيرة" في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أقرت موسكو، اليوم الخميس، بـ“خسائر كبيرة“ في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لكن دون أن يحددها.

وقال المتحدث خلال مقابلة مع قناة ”سكاي نيوز“ البريطانية: ”تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا“.