إيران.. وفاة رجل دين إثر إصابته بهجوم من لاجئ أفغاني

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، وفاة رجل دين آخر جراء إصابته بهجوم بسكين في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد شمال شرق إيران، يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت الوكالة الرسمية ”إيرنا“، عن مسعود خاني، مدير مستشفى كمياب في مشهد، قوله ، إن رجل الدين ”محمد صادق دارايي“ فارق الحياة بعدما جرى نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى/ مبينًا أنه تعرض ”للطعن عدة مرات، وللأسف، فشل الأطباء في إنقاذه“.

وأضاف مسعود خاني، أن ”محمد صادق دارايي خضع لعملية جراحية، يوم الأربعاء، ولم نتمكن من إنقاذه بسبب إصابته الخطيرة“.

وكان رجال الدين الثلاثة تعرضوا للطعن في مرقد ”الإمام الرضا“ في مشهد، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء توجههم إلى اجتماع للجماعات المتشددة في أطراف مشهد لتنسيق الأنشطة الرمضانية، وأحدهم محمد أصلاني الذي قُتل في الهجوم.

وأجرت السلطات الإيرانية مراسم تشييع كبيرة لرجل الدين ”محمد أصلاني“، اليوم الخميس، في مدينة مشهد وسط حضور عدد كبير من المسؤولين، والقادة العسكريين.

واعتبرت السلطات الإيرانية أن المهاجم لديه أفكار ”تكفيرية، في إشارة إلى الجماعات، التي بحسب مسؤولين محليين، تهدف إلى ”خلق انقسامات بين الشيعة والسنة“.

ووصف وزير الداخلية أحمد وحيدي، اليوم الخميس، الهجوم، بأنه ”إرهابي“، وقال ”إنه لا يتوقع أن يدينه الغرب، والولايات المتحدة ”.

وأضاف وحيدي في مؤتمر صحفي: ”سيتم التعامل مع الأشخاص الذين يروجون للفكر التكفيري، ومرتكبي الحادث الإرهابي في مدينة مشهد“.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الهجمات كان استغلال العدو ”للخلافات الدينية والعرقية“.

وندد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بالهجوم الذي وقع على رجال الدين بمدينة مشهد الإيرانية، وقال في تغريدة له عبر ”تويتر“، إن ”هذا لا علاقة له بالأفغان وأفغانستان“.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني إن ”منفذ الهجوم عبداللطيف مرادي يبلغ من العمر 21 عامًا“.

وأضافت، أن ”مرادي هو أفغاني الجنسية، ومن القومية الأوزبكية، ودخل إيران، العام الماضي، بطريقة غير قانونية برفقة شقيقه من الحدود الباكستانية، وأقاما في مدينة مشهد“.

وأشارت إلى أن ”المهاجم يحمل أفكارًا تكفيرية، ويعتقد بضرورة هدر دماء الشيعة“.

وقتل طالبان من أبناء الطائفة السنية، مساء الأحد، بالرصاص في غونباد كافوس بمحافظة غلستان شمال إيران، وذلك أثناء توجههم إلى مسجد المدينة لأداء صلاة التراويح.