وزير خارجية أوكرانيا: لافروف متواطئ في "جرائم" القوات الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إن نظيره الروسي سيرغي لافروف متواطئ في ”جرائم“ ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، موضحا أن الدبلوماسي الروسي الكبير يسعى إلى تبريرها، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف كوليبا بعد اجتماع مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: ”واقع أنه يبرر قصف مستشفى في ماريوبول وجرائم حرب ارتكبت في بوتشا وغيرها من المدن والقرى الأوكرانية ويصفها بأنها مزيفة، يجعله شريكا في هذه الجرائم“.

وفي تصريحات للصحفيين، توقع كوليبا أن يرسل أعضاء حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ إلى كييف الأسلحة التي تحتاج إليها، مشددا على ضرورة القيام بذلك بسرعة قبل أن تشن روسيا هجوما كبيرا آخر.

وقال: ”إما أن تساعدونا الآن.. وأنا أتحدث عن مسألة أيام وليس أسابيع، أو ستأتي مساعدتكم بعد فوات الأوان، وسيموت الكثير من الأشخاص، وسيفقد العديد من المدنيين منازلهم، وسيتم تدمير العديد من القرى؛ لأن هذه المساعدة ستكون قد وصلت متأخرة“.

وتابع كوليبا: ”ليس لدي شك في أن أوكرانيا ستحصل على الأسلحة الضرورية للقتال. السؤال هو متى؟.. هذا النقاش ليس حول قائمة الأسلحة. النقاش هو حول موعد تسليمها“.

وتمارس أوكرانيا ضغوطا على الغرب من أجل زيادة إمدادها بأسلحة ثقيلة، بما فيها أنظمة دفاع جوي وسلاح مدفعية ومدرعات وطائرات نفاثة، فيما تعيد موسكو تركيز هجومها على شرق البلاد.

وقال كوليبا إن ”معركة دونباس (في شرق أوكرانيا) ستذكركم بالحرب العالمية الثانية.. مع إشراك آلاف الدبابات والمدرعات والطائرات وسلاح المدفعية“.

وأضاف: ”لروسيا خطتها ولنا خطتنا، ونتيجة هذه المعركة ستحسم في ساحة القتال“.

وردا على سؤال حول مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود أوكرانيين يزعم أنهم يطلقون النار على أسير روسي، قال كوليبا: ”قد تكون هناك حوادث فردية“، لكن الجيش الأوكراني ”يلتزم قواعد الحرب“ وسيتم التحقيق في الانتهاكات.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن كييف عرضت على موسكو مسودة اتفاق سلام تحتوي على عناصر ”غير مقبولة“، مضيفا أن روسيا ستواصل المحادثات رغم ذلك وستضغط لتحقيق مطالبها، وفق وكالة ”رويترز“.

وكان الكرملين قال إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لا تتقدم بالسرعة المطلوبة، واتهم الغرب بمحاولة عرقلة المفاوضات من خلال التركيز على مزاعم جرائم الحرب، وهي اتهامات تنفيها موسكو.