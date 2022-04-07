الصين تهدد بإجراءات "قوية" ضد زيارة رئيسة "النواب الأمريكي" إلى تايوان

هددت الصين، اليوم الخميس، بأنها ستتخذ إجراءات قوية إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.

وقالت إن مثل هذه الزيارة ستكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن بيلوسي ستزور تايوان، في الأسبوع المقبل.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزءا من أراضيها، وتسبب قضيتها خلافا مستمرا بين بكين وواشنطن، خاصة بسبب الدعم العسكري والسياسي الأمريكي القوي للجزيرة.

ولم يؤكد مكتب بيلوسي ولا حكومة تايوان الزيارة المحتملة، لكن بعض وسائل الإعلام اليابانية والتايوانية ذكرت أنها ستتم بعد زيارة بيلوسي لليابان في مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، للصحفيين، إن بكين تعارض بشدة كافة أشكال التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، مضيفا أنه يتعين على واشنطن إلغاء الزيارة.

وفي تايبيه، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو أن دعوة المسؤولين والشخصيات العامة الأمريكية للزيارة كانت دائما ”جزءا مهما“ من عمل الوزارة، وأنها ستعلن عن أي زيارات رسمية في وقت ملائم.

ولطالما وجهت بيلوسي انتقادات إلى الصين، خاصة في قضايا حقوق الإنسان، وعقدت اجتماعا عبر الإنترنت مع نائب رئيسة تايوان وليام لاي، في يناير كانون الثاني، في ختام زيارته للولايات المتحدة وهندوراس.

ومن المقرر، بحسب تقارير إعلامية، بأن تقوم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان، في استعراض تاريخي للدعم الأمريكي للجزيرة، وهو أمر من شأنه أن يثير المزيد من الاحتجاجات من جانب الصين.

وستصل بيلوسي إلى تايبيه، يوم الأحد المقبل، عقب زيارة لليابان، وفقا لما ذكرته الخميس وسائل إعلام تايوانية ويابانية، من بينها شبكة فوجي الإخبارية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، أن هذه الزيارة سوف تكون الأولى لرئيس مجلس نواب أمريكي، لا يزال في منصبه، منذ زيارة نيوت جينجريتش للجزيرة في عام 1997.

ورفض مكتب بيلوسي، في اتصال من وكالة بلومبرغ، تأكيد ما إذا كانت رئيسة مجلس النواب سوف تزور تايبيه، مشيرا إلى بروتوكولات أمنية راسخة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، التعليق خلال مؤتمر صحافي عند سؤالها عن الزيارة المحتملة، وقالت إن الحكومة سوف تصدر بيانا “في الوقت المناسب”.

وسترحب رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، بإظهار الدعم الدبلوماسي في وقت أثار فيه الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من احتمال مواصلة الصين تهديدها الذي يتكرر كثيرا بانتزاع السيطرة على الجزيرة الديمقراطية بالقوة العسكرية.