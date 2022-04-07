فرنسا تستدعي سفير روسيا مجددا بعد تغريدة "غير لائقة" بشأن أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، مجددا، السفير الروسي لدى باريس؛ بعد نشر السفارة تغريدةً اعتبرها الوزير ”غير لائقة“، بشأن ما اعتبرها ”فظائع“ مرتكبة في بوتشا الأوكرانية.

وسبق أن استدعت الخارجية الفرنسية، في 25 آذار/مارس، السفير الروسي بعد نشر السفارة على حسابها على تويتر، رسمًا كاريكاتوريًا مسيئًا للأوروبيين.

وكتب الوزير على موقع ”تويتر“: ”مقابل التغريدة غير اللائقة والمستفزة التي نشرتها السفارة الروسية لدى فرنسا، بشأن الفظائع المرتكبة في بوتشا، قررتُ استدعاء السفير الروسي أليكسي ميشكوف، إلى وزارة الخارجية هذا الصباح“.

ونشرت الوزارة تغريدةً ثمّ حذفتها، تضمنت عبارة ”موقع تصوير“ وأُرفقت بصورة تُظهر حشدا من الصحافيين في ما يبدو أنه شارع في بوتشا، في إشارة إلى أن المجازر المرتكبة في هذه المدينة مفبركة.

وبحسب النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، عُثر على جثث تعود إلى 410 مدنيين في بوتشا وأراض أخرى في منطقة كييف، استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرًا من القوات الروسية.

من جانبها، نفت موسكو قتلها مدنيين في بوتشا، وتحدث الكرملين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ”تزوير“ و“فبركة“ من جانب أوكرانيا والصحافة.

واعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وسائل الإعلام الغربية ”متواطئة“ في هذا ”التزوير“، واتّهمت الطرف الأوكراني بأنه إما أعدم مدنيين في هذه المدينة أو نقل جثثًا لأغراض الفبركة.

وعلى غرار دول أوروبية أخرى، أعلنت فرنسا، الإثنين، طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا اعتُبرت أنشطتهم ”تتعارض مع مصالحها“.

ويوم الأحد الماضي، اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب ”إبادة“؛ غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف، بعد تحريرها من القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، لقناة ”سي بي إس“ الأمريكيّة: ”هذه إبادة جماعيّة. إلغاء الأمّة الكاملة والناس (…) وهذا يحدث في أوروبا في القرن الحادي والعشرين“.

واتّهم زيلينسكي القيادة الروسية بالمسؤولية عن قتل مدنيين في بوتشا، متعهدًا التحقيق في كلّ ”الجرائم“ الروسية في أوكرانيا، وقائلا إنّه أنشأ ”آلية خاصة“ لهذا الغرض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: ”في وقت كانت هذه المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أيّ مواطن محلي للعنف“.

وأكدت أنّ الجيش الروسي وزّع 452 طنًا من المساعدات الإنسانية على المدنيين في هذه المنطقة.

وتابعت الوزارة أنّ جميع السكان ”أتيحت لهم الفرصة للمغادرة بحرّية من المنطقة نحو الشمال، في وقت كانت الضواحي الجنوبية للمدينة تتعرض لإطلاق نار من القوات الأوكرانية على مدار الساعة“.

واعتبرت أنّ ”الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لجثث في شوارع بوتشا، كانت فبركة جديدة قام بها نظام كييف لوسائل الإعلام الغربيّة“.