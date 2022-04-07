صحيفة: أمريكا تشترط إفراج إيران عن معتقلين مقابل أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية

قالت صحيفة ”فرهيختجان“ الإيرانية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة اشترطت الإفراج عن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، مقابل إفراج طهران عن 3 معتقلين من مزدوجي الجنسية ”الأمريكية والإيرانية“.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية التي تديرها الحكومة ”إيرنا“، نقلت مساء الأربعاء، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ”هناك اتفاقا للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي“.

وأشارت تقارير صحفية إيرانية إلى أن ”الحكومة الإيرانية على ما يبدو تمكنت من تحرير 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية من خلال مفاوضات ما بعد الصراع“.

لكن مصدرا مطلعا تحدث لصحيفة ”فرهيختجان“ المقربة من الإصلاحيين، قائلا، إن ”إيران تستعد للإفراج عن ثلاثة جواسيس يحملون الجنسية الإيرانية والأمريكية، مقابل الحصول على أموالها المحظورة في كوريا الجنوبية“.

وتعتقل السلطات الإيرانية منذ أعوام 3 مواطنين أمريكيين من أصل إيراني، وهم: ”سياماك وباقر نمازي، ومراد طاهباز“.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، قامت إيران بالإفراج عن اثنين من الناشطين البريطانيين هما ”نازنين زاغري، وآنوشه آشوري“ مقابل تسلمها 390 مليون جنيه.

ولدى إيران أموال مجمدة تقدر بنحو 40 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية، منها 20 مليارا في الصين و7 مليارات في كوريا الجنوبية، كما توجد لديها أموال مجمدة في اليابان وسلطنة عمان والهند والعراق.

وتواجه إيران نقصا حادا في توفير العملات الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي بفعل العقوبات المفروضة، كما تم منع طهران من الوصول إلى أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة المحلية.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول لعام 2019، أقر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، بأن بلاده خسرت نحو 200 مليار دولار أمريكي بسبب العقوبات الأمريكية في العامين الماضيين.

وتواصل إيران احتجاز مزدوجي الجنسية بالإضافة لمواطنين أجانب بتهم مختلفة، منها ”التجسس واستهداف الأمن القومي والتحريض على النظام“، واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في المفاوضات النووية مع الدول الغربية.

وأدانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، احتجاز المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية ووصفته بأنه طريقة غير مناسبة لحل الشؤون الخارجية للحكومة الإيرانية.