تركيا تسدل الستار على محاكمة قتلة خاشقجي

قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، كما كان متوقعا، بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإحالتها إلى السعودية، وذلك فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وكان المدعي العام التركي قد دعا، الأسبوع الماضي، إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لـ 26 سعوديا إلى السلطات في المملكة العربية السعودية.

من جهته، قال وزير العدل التركي، يوم الجمعة الماضية، إن وزارة العدل التركية ستوافق على طلب نقل ”قضية خاشقجي“ إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تتزامن مع مساعي تركيا لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وأكد المدعي العام التركي أن ”المتهمين بالقضية مواطنون أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم ولا أخذ أقوالهم، مما يترك القضية معلقة“.

وقال وزير العدل بكير بوزداج، يوم الجمعة: ”نحن في وزارة العدل سنرسل رأيا إيجابيا إلى هناك بشأن إحالة القضية“، مضيفا أن ”الرياض طلبت نقل القضية“.

وفي لقاء مع الصحفيين، قال بكير بوزداج، إنه ”إذا أدانت السلطات السعودية المتهمين، فإن المحكمة التركية ستسقط القضية، وإذا تمت تبرئتهم في المملكة، فقد تستأنف المحكمة التركية المحاكمة“، وفق ”رويترز“.