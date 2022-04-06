مسؤول: أمريكا تدرب جنودًا أوكرانيين على استخدام طائرات مسيرة فتاكة

تتلقى مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة منذ قبل الغزو الروسي لبلادهم، تدريبًا على استخدام طائرات مسيّرة فتاكة من طراز ”سويتش بلايد“ التي زودت واشنطن بها كييف، وفق ما ذكره مسؤول رفيع في البنتاغون، الأربعاء.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن ”عددًا قليلًا من الأوكرانيين كانوا بالفعل في الولايات المتحدة (…) واغتنمنا الفرصة لتدريبهم لبضعة أيام، خاصة على طائرات مسيّرة من طراز ”سويتش بلايد“ التي لا يعرفها الجيش الأوكراني“.

وأوضح أنهم يمثلون ”عددًا قليلًا، أقل من 10″، مضيفًا أنه ”من المقرر أن يعودوا قريبًا إلى أوكرانيا“.

وجاء إعلان مسؤول البنتاغون في إطار رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها في اليوم السابق وزير الدفاع لويد أوستن، خلال جلسة استماع في الكونغرس، وقال فيها إن الولايات المتحدة تدرب جنودًا أوكرانيين خارج أوكرانيا على استخدام الأسلحة.

وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي: ”بعضهم تدرب هنا في الولايات المتحدة“ دون كشف مزيد من التفاصيل.

وميدانيًا، غادرت جميع القوات الروسية المنتشرة في منطقة كييف أوكرانيا، وفق ما أوضح المسؤول، الأربعاء. وقال: ”نعتقد أنهم انسحبوا تمامًا من كييف، وتشرنيهيف“.

وأشار إلى أن القصف الروسي تكثف في الجنوب والشرق، حيث أعلنت روسيا أنها تنوي تركيز جهودها، مضيفًا: ”لكننا لم نشهد تدفقًا ملموسًا للقوات أو الإمكانات إلى دونباس“.

بالتوازي مع ذلك، دعت كييف سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة ”فورًا“ وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس الذي أصبح الآن هدفًا أساسًا للكرملين.

ونقلت وزارة الاندماج على ”تلغرام“ عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك قولها إن السلطات الإقليمية ”تدعو السكان إلى مغادرة هذه الأراضي، وبذل قصارى جهدهم لضمان أن تُجرى عمليات الإجلاء بطريقة منظمة“.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه يجب القيام بذلك ”فورًا“ تحت وطأة ”المخاطرة بالموت“ خلال الأيام المقبلة.

وحذرت من أنه في حال شن الجيش الروسي هجومًا كبيرًا في المنطقة ”فلن نتمكن من مساعدة“ السكان لأنه ”سيكون من المستحيل عمليًا وقف القتال“.

يشار إلى أن أكثر من 4,24 مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ الغزو الروسي، في 24 شباط/فبراير، وفق تعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.