اتهام موظف بالسفارة البريطانية في برلين بالتجسس لصالح روسيا‎‎

قالت شرطة لندن إن مواطنا بريطانيا كان يعمل في السفارة البريطانية في مدينة برلين الألمانية اتُهم بارتكاب جرائم، بموجب قانون الأسرار الرسمية، تتعلق بنقل معلومات مفيدة لروسيا.

وأضافت الشرطة أن ألمانيا سلمت ديفيد بالانتين سميث، الذي يبلغ من العمر 57 عاما، والذي كان يعيش في مدينة بوتسدام في ألمانيا ويعمل حارس أمن في السفارة، لبريطانيا، اليوم الأربعاء، بعد أن اعتقلته الشرطة الألمانية في شهر أغسطس/ آب 2021.

وقالت النيابة العامة البريطانية إن سميث متهم بجمع معلومات من السفارة بقصد نقلها إلى دولة أجنبية.

وقال نيك برايس، مدير مكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، إن سميث متهم بتسع جرائم.

وأضاف: ”أنه متهم بسبع جرائم تتعلق بجمع معلومات بنية إرسالها للسلطات الروسية، وتهمة محاولة التواصل وتهمة تقديم معلومات لشخص يعتقد أنه من أعضاء السلطات الروسية“.

وقالت الشرطة إنه من المقرر أن يمثل سيمث أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن غدا الخميس.