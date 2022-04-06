احتدام المنافسة بين المرشحين الأوفر حظا للرئاسة الفرنسية ماكرون ولوبن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يتواجه المرشحان الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، عن بعد، الأربعاء، في وسائل الإعلام، في وقت يتضاءل الفارق بينهما باستطلاعات الرأي.

وقبل أربعة أيام من الانتخابات، يشارك ماكرون الذي دخل السباق متأخرا ومنافسته لوبن في برنامج، مساء الأربعاء، على شبكة ”تي اف 1“ تحت عنوان ”10 دقائق للإقناع“، على أن يتحدث الرئيس المنتهية ولايته أولا، ثم يردّان على أسئلة تتعلق بأول مئة يوم من رئاستهما في حال الفوز في انتخابات 24 نيسان/أبريل، وأول القرارات أو المبادرات الرمزية للفائز بالرئاسة.

ولا تثير الانتخابات اهتماما لدى الفرنسيين، وتخيم نسبة امتناع قياسية عن التصويت على الاقتراع، بحسب استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أنها قد تبلغ حوالي 30%.

ورغم أن الاهتمام بها تراجع مع الحرب في أوكرانيا، فإن الانتخابات التي تشمل 12 مرشحا لها أهمية كبرى على الصعيدين الوطني والدولي؛ لأن فرنسا تبقى قوة أساسية في الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه حاليا.

وفي مواجهة يسار منقسم ويمين يراوح مكانه، تشير استطلاعات الرأي منذ أسابيع إلى تأهل الرئيس المنتهية ولايته ومرشحة اليمين في الدورة الأولى.

ومرشحة حزب ”التجمع الوطني“ التي خففت لهجتها بشأن بعض الاقتراحات لكن بدون تغيير جوهر مشروعها حول الهجرة، تسجل ارتفاعا في نسب التأييد لها في نوايا التصويت لتصل إلى 21.5%، مع تسارع في الأيام الأخيرة للحملة (+4 نقاط في أسبوعين)، بحسب استطلاع أجراه معهد ”ايبسوس/سوبرا ستيريا“، نُشر الأربعاء.

ويتقدم عليها ماكرون بخمس نقاط (26.5%) لكنها تتقدم بشكل كبير على مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون (16%) الذي تتقدم مواقعه أيضا.

واستفاد ماكرون من الحرب في أوكرانيا بسبب الالتفاف حول الحكومة في فترات الأزمات، ما أكسبه 5 إلى 6 نقاط في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع، لتصل نسبة التاييد له إلى أكثر من 30%، حيث يبدو الأوفر حظا للفوز بالدورة الثانية.

لكن الفارق مع لوبن يتقلص بحسب استطلاعات الرأي التي نشرت الثلاثاء، وأظهرت أنه سينال في الدورة الثانية 56% مقابل 44% (ايبسوس سوبرا-ستيريا) و53% مقابل 47% (ايلاب).

وفي هذا الإطار، شن ماكرون هجوما في الأيام الماضية على لوبن، وطرح نفسه بمثابة حصن أمام المتطرفين.

ويشدد أيضا على توجهاته الأوروبية خلافا لمرشحة اليمين المتطرف.

وندد بـ“مراعاة فلاديمير بوتين“ من قبل بعض المرشحين من دون تسميتهم.

وواجه مرشحا اليمين مارين لوبن وإريك زمور وكذلك ميلانشون انتقادات بسبب مواقفهم المؤيدة لروسيا.

ويواجه الرئيس، الذي لطالما اتهم بأنه رئيس الأغنياء، جدلا كبيرا ناجما عن استعانة السلطات العامة كثيرا بخدمات شركات استشارية لا سيما شركة ماكينزي.

وفتح القضاء الفرنسي في 31 آذار/مارس تحقيقا أوليا في قضية تهرب ضريبي، بعد تقرير لمجلس الشيوخ عن تأثير الشركات الاستشارية الخاصة على السياسات العامة.

وفي هذا التقرير، أكدت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أن العقود التي أبرمتها الدولة مع شركات استشارية مثل ماكينزي ”ازدادت بأكثر من الضعفين“ بين 2018 و 2021، لتصل مبلغا قياسيا بأكثر من مليار يورو في 2021.

واتهم بشكل خاص الكيانات الفرنسية التابعة لشركة ماكينزي بـ“خفض العبء الضريبي“، بحيث أنها لم تكن ستدفع أي ضرائب على الشركات بين عامي 2011 و 2020.

ومنذ ذلك الحين، طالبت المعارضة السياسية للرئيس ماكرون بشكل متكرر بفتح تحقيق في ما تعتبره محاباة عمدت إليها الأغلبية الرئاسية لصالح هذه الشركة الاستشارية.

وأكد الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال أن ”مكتب الاستشارات هذا سيدفع ما عليه دفعه“.

ورغبة منها في تجنب أي خطأ قد يؤثر على ارتفاع شعبيتها، ألغت مارين لوبن عدة تجمعات هذا الأسبوع، وتستعد لآخر تجمع انتخابي كبير في منطقة محسومة لصالحها، الخميس، في بيربينيان (جنوب).

أما جان لوك ميلانشون فيأمل في اختراق صفوف هذا الثنائي، مؤكدا أن سيناريو دورة ثانية بين ماكرون ولوبن ”لن يحصل“.