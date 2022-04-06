روسيا: الاتهامات بشأن بوتشا الأوكرانية تعرقل محادثات السلام

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن صور الجثث المتناثرة في شوارع بلدة بوتشا الأوكرانية، التي تقول روسيا إنها مفبركة، تهدف لتبرير فرض المزيد من العقوبات على موسكو وعرقلة محادثات السلام مع كييف.

واتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بارتكاب مذبحة بحق سكان بوتشا، وهي منطقة تقع خارج العاصمة كييف واحتلتها القوات الروسية لعدة أسابيع قبل الانسحاب. ودعت دول الغرب إلى معاقبة المسؤول عن قتل مدنيين، حسب ما أوردته وكالة ”رويترز“.

ونفت روسيا استهداف المدنيين في بوتشا ووصفت الأدلة المقدمة بأنها ”تزوير شنيع“ عمد إليه الغرب لتشويه سمعتها.

في الإطار، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السلطات الأوكرانية بالوقوف خلف ما وصفه ”الاستفزازات السافرة“ في مدينة بوتشا، التي أعلنت عن اكتشاف جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية منها.

وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه ”أطلع فلاديمير بوتين (أوربان) على الوضع في ما يتعلق بالمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، وقدم أيضا تقييمه المبدئي لاستفزازات نظام كييف السافرة في مدينة بوتشا“.

يشار إلى أن هذا أول رد رسمي من الرئيس الروسي على هذه القضية التي أثارت استياء دوليا.

قال الكرملين في وقت سابق اليوم، إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لا تتقدم بالسرعة ولا الحماس اللازمين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ردا على سؤال بخصوص توقعات عقد جولة أخرى من المفاوضات بين موسكو وكييف ”الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن العمل (فيما يتعلق بالمحادثات) مستمر“.

من المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم عقوبات جديدة على موسكو بسبب مقتل مدنيين في شمال أوكرانيا، فيما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها ”جرائم حرب“ تستدعي عقوبات متناسبة.

وقال البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة المقرر الكشف عنها الأربعاء هي في جانب منها رد على ما حدث في بوتشا.

وأضاف أن الإجراءات المنسقة بين واشنطن ومجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة والاتحاد الأوروبي ستستهدف البنوك والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن ما بين 150 و300 جثة ربما تكون في مقبرة جماعية قرب كنيسة في بوتشا شمال العاصمة كييف.