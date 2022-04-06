6 جرحى في هجوم بقنبلة يدوية على مسجد في كابول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا جراء انفجار وقع داخل أشهر مسجد في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم الشرطة في كابول لوكالة ”فرانس برس“، إن ”ستة أشخاص أصيبوا بجروح اثر رمي قنبلة يدوية داخل مسجد بول خيستي“، مضيفا أنه تم اعتقال مشتبه به في مكان الحادث.

ويقع المسجد في منطقة مكتظة بالسكان في كابول، وتحيط به المتاجر والأسواق المكتظة.

وقال محمد ياسين، والد أحد المصابين في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه لوكالة فرانس برس ”انتهينا من صلاتنا وكنا نهم بمغادرة المسجد عندما وقع الانفجار“.

ويوم الأحد الماضي، لقي شخص حتفه وأصيب 59 آخرون في انفجار وقع في أكبر سوق للصرافة في البلاد، والموجود قرب مسجد بل خشتي، الذي استهدفه الهجوم اليوم.

ومنذ استيلائها على السلطة في 15 آب/ أغسطس الماضي، تؤكد حركة طالبان أن إعادة إرساء الأمن أولوية بالنسبة إليها، لكنّها تواجه موجة هجمات يشنّها تنظيم داعش-ولاية خراسان.

ولا يزال تنظيم داعش هو التهديد الأمني الأكبر في أفغانستان التي تعيش وضعا أمنيا غير مستقر منذ عودة حركة طالبان للسلطة بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد.