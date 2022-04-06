التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان الخميس

قال دبلوماسيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا ستصوت غدا الخميس، على مسعى أمريكي لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف.

ويمكن لأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت تعليق عضوية بلد ما لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.

وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في المجلس الذي يضم 47 بلدا.

جاءت المساعي الأمريكية تلك، بعد اتهام القوات الروسية بارتكاب ”مذبحة“ في بلدة بوتشا قرب العاصمة كييف، حيث ظهرت أثارها بعد الانسحاب منها قبل أيام، ووصفها الغرب بأنها ”مروعة“ لكن موسكو نفت تلك المزاعم.

وقالت مسؤولة حقوق الإنسان الأوكرانية لودميلا دينيسوفا أمس، إن ”ما بين 150 و300 جثة ربما تكون في مقبرة جماعية بالقرب من كنيسة في بوتشا“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن ”المحاسبة يجب أن تكون حتمية“ لروسيا، متهما القوات الروسية الغازية بارتكاب ”أفظع جرائم الحرب“ منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف زيلينسكي في خطاب عبر بث مباشر بالفيديو من العاصمة الأوكرانية كييف : ”نتعامل مع دولة تحول حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحق في (التسبب) في الموت“.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات لإصلاح المنظمة الدولية، مضيفا أن ”روسيا تريد تحويل أوكرانيا إلى عبيد صامتين“.

وردا على زيلينسكي، أبلغ سفير روسيا إلى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المجلس بأن القوات الروسية لا تستهدف المدنيين، رافضا الاتهامات بارتكاب الانتهاكات ووصفها بأنها أكاذيب.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إنه ينبغي للقوى العالمية المسؤولة وقادة العالم ”إظهار المساندة والوقوف في وجه التهديد الروسي الخطير وغير المبرر لأوكرانيا والعالم“.

من جانبه، ذكر سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون خلال جلسة الثلاثاء إن التقارير والصور التي تظهر مقتل مدنيين في بوتشا ”مقلقة جدا“، لكنه أضاف أنه يجب التحقق من ملابساتها وأن تستند أي اتهامات إلى حقائق.

كما حث الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على الدخول في حوار مع روسيا بدلا من السعي لفرض المزيد من العقوبات التي قال إنها لم تكن فعالة في حل الأزمة.

وأدى الصراع في أوكرانيا، الذي دخل أسبوعه السادس الآن، إلى مقتل الآلاف ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم في حين تقطعت السبل بمئات الألوف في بلدات ومدن محاصرة ومدمرة.