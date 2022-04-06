روسيا: نريد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الغرب رغم طرد الدبلوماسيين

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، إن موسكو تريد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية، والإبقاء على القنوات الدبلوماسية مفتوحة، على الرغم من طرد دبلوماسييها، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وطردت بضع دول أوروبية ،من بينها: فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس في الأيام الماضية.

وتتزامن هذه التحركات مع الغضب السائد في أنحاء أوروبا بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية وعمليات قتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية في أعقاب انسحاب القوات الروسية.

وقال جروشكو، لوكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، إن روسيا، التي تعهدت بالرد على عمليات الطرد، تعكف على تقييم قرارات الدول الأوروبية.

وأضاف ”مع ذلك موقفنا لا يزال هو نفسه تمامًا: نحن ندعو إلى بقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة“.

وقال جروشكو إن ”الدول الأوروبية التي تعطل عمل الدبلوماسيين الروس تضر بمصالحها الخاصة“. مشددًا على أن روسيا ”ليس لديها اتصالات بحلف شمال الأطلسي“.

ونقلت وكالة ”تاس“ عنه القول ”ليس هناك ما يمكن مناقشته مع حلف الأطلسي“.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم الـ24 من فبراير/شباط، فيما وصفته بـ“عملية خاصة“ لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واستئصال من وصفتهم بأنهم ”قوميون خطرون“.

وكان الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، قال، مساء يوم الاثنين، إن روسيا سيكون لها رد بالقوة ذاتها، على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية، وفق ما نقلته ”رويترز“.

وأضاف ميدفيديف في تدوينة على قناته على تيليغرام ”الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية.. من عساهم معاقبين؟.. أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم“.

وتابع ”إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب -كما كتبت في الـ26 من فبراير/شباط – إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية“.

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه ”جرائم حرب“ مطالبا بعقاب مناسب، فيما تنفي روسيا استهداف المدنيين.

وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي -يتعين موافقة الدول الأعضاء عليها- شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد.

كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن التكتل يعمل على حظر واردات النفط أيضا، وفق ”رويترز“.