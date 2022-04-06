هولندا تحجز على 14 يختا في إطار العقوبات على روسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم الأربعاء، أن السلطات الجمركية في بلاده حجزت على 14 يختا في ورش بناء سفن، 12 منها في طور البناء فيما يخضع اثنان للصيانة، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

وكتب الوزير في رسالة موجهة إلى البرلمان الهولندي ”بموجب الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا“.

وبين اليخوت الـ 12 التي هي طور البناء، يخوت فخمة يزيد طولها عن 35 مترا.. ويتم بناء هذه اليخوت في 5 ورش مختلفة لحساب ”مستفيدين روس فعليين“.

وأوضح الوزير ”هم ليسوا أشخاصا وردت أسماؤهم على قوائم العقوبات الأوروبية لكن نظرا إلى الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها حاليا“.

وأضاف أن ”ملكية هذه اليخوت هي موضع تحقيق معمق أكثر“.

ويجرى تحقيق معمق أيضا حول اليختين اللذين يخضعان للصيانة.

وأوضح هوكسترا ”علاقة أحد هذين اليختين مع شخص يرد اسمه على قوائم العقوبات الأوروبية هي موضع تحقيق“.

وأعلنت دول أوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت مستهدفة بعقوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأكد الوزير ”تشدد الحكومة على أن احترام العقوبات وتطبيقها يمثلان أهمية كبيرة“.

وقال الوزير إن ”أصولا بقيمة 516 مليون يورو وصفقات بقيمة 155 مليون يورو، جمدت في هولندا“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حث، يوم الخميس الماضي، هولندا على الاستعداد لمقاطعة صادرات الطاقة الروسية، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الهولندي.

وقال خلال مداخلة عبر الفيديو ”استعدوا لمقاطعة صادرات الطاقة من روسيا (…) لكي لا تساهموا بدفع المليارات لدعم الحرب“.

وتعد روسيا المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا.

وتسعى بروكسل، حرصا منها على عزل موسكو وحرمان روسيا من مصادر الدخل بعد غزوها لأوكرانيا، إلى خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.

ويقع أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا في شمال هولندا في منطقة ”غرونينغن“.

وحث زيلينسكي، في خطابه أيضًا رئيس الوزراء الهولندي على دعم طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ”فرانس برس“.

وقال ”عضويتنا في الاتحاد الأوروبي تعتمد عليكم“.