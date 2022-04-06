جنرال إسرائيلي: سلاح الجو يفقد حرية العمل فوق لبنان بسبب حزب الله

كشف قائد القوات الجوية الإسرائيلية، الجنرال عميكام نوركين، أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد يتمتع بتفوق جوي وحرية عمل في أجواء لبنان، بسبب امتلاك حزب الله الشيعي الموالي لإيران أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وأشار نوركين في مقابلة تلفزيونية نشرتها صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ اليوم الأربعاء إلى أنه بعد أن كادت طائرة دون طيار إسرائيلية تسقط بصاروخ مضاد للطائرات فوق لبنان قبل نحو عام، أدركت إسرائيل أن حزب الله لديه بعض القدرات التي ”لم نكن على علم بها من قبل“.

ولفت نوركين في مقابلة مع تلفزيون ”كان“ الإسرائيلي ستبث بالكامل يوم غد الخميس إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أدركوا أن الطائرات أصبحت مهددة بصواريخ حزب الله فوق لبنان، وقرروا تقليص عدد رحلات الاستطلاع ما يضر بعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية.

وقال: ”نعتقد أن حزب الله يحتفظ ببعض الأسلحة، مثل الصواريخ المضادة للطائرات، وأنه يعد لمفاجأة القوات الإسرائيلية في حال نشوب حرب“.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن التقرير يؤكد مزاعم زعيم حزب الله حسن نصر الله في شباط /فبراير الماضي بأن عمليات الاستطلاع من قبل الطائرات الإسرائيلية دون طيار فوق لبنان قد ”انخفضت إلى حد كبير“ بسبب تحسين الدفاعات الجوية لحزب الله.

وهدد نصر الله بالبدء في إسقاط طائرات دون طيار في عام 2019، بعد انفجار طائرتين دون طيار جنوب بيروت، في هجوم ألقي باللوم فيه على إسرائيل.

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات الجوية مستعدة لمهاجمة إيران، وسط انتقادات بأن الجيش غير مستعد، أوضح نوركين أن طهران عادت إلى صدارة أجندة الجيش الإسرائيلي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وقال: ”نحن بحاجة إلى فعل ما يمكننا القيام به، ليس فقط في إيران، في عامي 2022 و 2023 وما بعد ذلك.. لكن أي قرار في هذا الشأن يعود للقيادة السياسية“.

ولفت إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية تعمل بانتظام ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وأحيانًا فوق لبنان، لكنها تواجه تحديات جوية جديدة من حزب الله وأعداء آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يواجه تحديات ضد تفوقه الجوي في السنوات المقبلة بسبب ارتفاع أعداد الطائرات دون طيار وصواريخ كروز الإيرانية في المنطقة، ما يمثل تهديدًا أكبر لإسرائيل من الصواريخ القصيرة المدى.

وقال نصر الله في شباط إن حزب الله تمكن من إعادة هندسة آلاف المقذوفات كصواريخ دقيقة التوجيه وإنتاج طائرات دون طيار خاصة به.

وقامت الجماعة بإطلاق عشرات الطائرات الصغيرة دون طيار إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، لأغراض المراقبة على ما يبدو بحسب الصحيفة.