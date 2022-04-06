بلينكن: سنقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّ واشنطن ستقدّم لكييف شحنة إضافية من صواريخ جافلين المضادّة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي بعد التقارير التي أفادت بارتكاب القوات الروسية فظائع في أنحاء عدّة من هذا البلد.

وقال بلينكن في بيان ”لقد سمحتُ، بناء على تفويض من الرئيس حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فوراً عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحّة لمزيد من الأنظمة المضادّة للدروع“.

وأضاف أنّ ”العالم صُدم ورُوّع بالفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا وسائر أنحاء أوكرانيا“.

وعثرت السلطات الأوكرانية في بوتشا في نهاية الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الروسية من هذه البلدة الواقعة على مقربة من كييف على عشرات الجثث لأشخاص يرتدون ملابس مدنية.

وشدّد الوزير الأميركي على أنّ ”الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، تدعم بقوة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها“.

وفي الأول من نيسان/أبريل الجاري أعلن البنتاغون عن مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 300 مليون دولار.

وأوضح بلينكن أنّ هذه المساعدة الإضافية ترفع إلى 1.7 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها واشنطن لكييف منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وفي بيان منفصل قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ هذه المساعدة تهدف إلى ”تلبية حاجة أوكرانية ملحّة إلى المزيد من أنظمة جافلين المضادّة للدبّابات والتي قدّمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا واستخدمتها الأخيرة بشكل فعّال للدفاع عن نفسها“.

وصواريخ جافلين التي يتمّ إطلاقها من على الكتف برهنت عن فعالية كبيرة في تصدّي العسكريين الأوكرانيين للدبابات الروسية.

وفي موضوع ذي صلة، أعلنت ”أطباء بلاد حدود“ الثلاثاء أنّ ثلاثة مستشفيات في مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا ”أُصيبت بعمليات قصف“ يومي الأحد والإثنين أثناء وجود أفراد من المنظمة غير الحكومية فيها، مشيرة إلى عدم إصابة أيّ منهم بجروح.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ فريقاً تابعاً لها مكوّناً من أربعة أشخاص كان داخل مستشفى الأورام في ميكولايف عصر الإثنين حين ”وقعت انفجارات عدّة بالقرب من طاقمنا على مدار عشر دقائق تقريباً“.

ونقل البيان عن ميشال-أوليفييه لاشاريتيه، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في أوكرانيا، قوله إنهّ ”عند مغادرته المنطقة، شاهد فريق أطباء بلا حدود جرحى وجثة واحدة على الأقلّ“، موضحاً أنّ أيّاً من أفراد طاقم المنظمة ”لم يُصَب بجروح“.

وأصيب في القصف أيضاً مستشفى الأطفال الإقليمي، الواقع على بُعد حوالي 300 متر من مستشفى الأورام، بحسب طاقم المنظمة.

ولفتت أطباء بلا حدود في بيانها إلى أنّ طاقمها ”لاحظ بعد الانفجارات وجود الكثير من الثقوب الصغيرة في الأرض، منتشرة على مساحة كبيرة، ولم تكن هناك أيّ حفرة كبيرة مرئية في هذه المنطقة. وقد تشير هذه العناصر إلى استخدام قنابل عنقودية“.

وبحسب لاشاريتيه فإنّ ”المستشفى رقم 5 الواقع في جنوب المدينة أصيب أيضاً“ بقصف يوم الأحد.

وخلص البيان إلى أنّ ”منظمة أطباء بلا حدود تعيد حالياً تقييم انتشار أنشطتها في ميكولايف“.