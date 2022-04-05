البرازيل ترفض طلب تركيا تسليم أحد المعارضين

رفضت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء طلب تركيا تسليم أحد المعارضين لرئيسها رجب طيب أردوغان وعضو منظمة (خدمة) التي يتزعمها رجل الدين فتح الله كولن.

وانتقل رجل الأعمال يعقوب ساجار (54 عاما) إلى البرازيل مع أسرته في عام 2016 وحصل على صفة لاجئ. ويملك مصنع قمصان في ساو باولو.

وصوتت غرفة محكمة عليا مؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع على رفض تسليمه، قائلة إن الطلب التركي لا يفي بالمتطلبات. وزعم الطلب أن ساجار مطلوب لمحاولته تدمير الدولة التركية.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تولى نظر القضية، إن الطلب لا يحتوي على حقائق تدعمه، مضيفا ”من المؤكد أنه لا يوجد إمكان لمحاكمة عادلة تماما في حال الموافقة على التسليم“.

وكانت أنقرة قد أعلنت في مايو أيار 2016 أن (خدمة) جماعة إرهابية. وتقول الحركة إن لديها ملايين من الأتباع في جميع أنحاء العالم.

وساجار هو ثاني معارض لأردوغان ترفض البرازيل تسليمه.

ففي عام 2019، رفضت المحكمة العليا طلبا لتسليم علي سيباهي، الحاصل على الجنسية البرازيلية والذي يملك مطعما في ساو باولو. وأُلقي القبض على سيباهي ثم أطلق سراحه لاحقا عندما رفضت المحكمة الطلب.