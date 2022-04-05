جونسون في رسالة مصورة للشعب الروسي: رئيسكم متهم بارتكاب جرائم حرب

وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، رسالة مصورة إلى الشعب الروسي لإطلاعه على ”حقيقة“ الفظائع، التي ارتُكبت في أوكرانيا، منذ بدأت القوات الروسية غزو هذا البلد، في 24 من شهر فبراير/ شباط الماضي.

واستهل الزعيم المحافظ مقطع الفيديو بعبارة بالروسية قال فيها إن ”الشعب الروسي يستحق الحقيقة، أنتم تستحقون الاطلاع على الوقائع“، قبل أن يكمل بقية رسالته المصورة باللغة الإنجليزية، بحسب ”فرانس برس“.

وأضاف جونسون في الرسالة، التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التقارير الواردة من أوكرانيا عن فظائع اتُّهم بارتكابها الجيش الروسي ”في بوتشا، وإيربين، وأماكن أخرى في أوكرانيا“ قد ”أرعبت العالم“.

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أن هذه التقارير ”صادمة ومثيرة للاشمئزاز لدرجة لا يعود مستغربًا معها أن تحاول حكومتكم إخفاءها عنكم“.

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال جونسون إن ”رئيسكم يعلم أنه إذا أمكنكم رؤية ما يحدث، فلن تدعموا هذه الحرب“.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر ونصف، حجبت السلطات في روسيا مواقع العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، في محاولة من الكرملين لتكميم الأصوات المعارضة لهذا الغزو.

واختتم بوريس جونسون رسالته مرة أخرى باللغة الروسية، قائلًا للروس إن ”رئيسكم متهم بارتكاب جرائم حرب، لكنني لا أصدق أنه يتصرف نيابة عنكم“.

ونفى الجيش الروسي الاتهامات، التي وجهتها له السلطات الأوكرانية، والدول الغربية، بقتل مدنيين في بوتشا، البلدة القريبة من كييف، مؤكدًا أن الأمر برمته مجرد ”فبركات“ من جانب كييف.

وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا، يوم الأحد الماضي، بارتكاب ”إبادة“ غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، ونفى الجيش الروسي قتل مدنيين في بوتشا، متهمًا أوكرانيا بفبركة الصور.

وأكد الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه أسقط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء قادة عسكريين لكتيبة ”قومية“ تتولى الدفاع عن ميناء ماريوبول المحاصر، مجدّدًا دعوة مقاتلي هذه الوحدة لإلقاء السلاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف: ”صباح اليوم (الثلاثاء) تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية من محيط ماريوبول“.

وتابع، وفقًا لما أوردت وكالة ”رويترز“: ”أسقطت منظومات صاروخية محمولة مضادة للطائرات مروحيتين أوكرانيتين من نوع مي-8 حاولتا الوصول إلى المدينة من جهة البحر“.