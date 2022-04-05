وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر الرئيس الفلسطيني لإدانته عملية تل أبيب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الثلاثاء، أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معربًا عن تقديره لإدانة السلطة الفلسطينية لعملية إطلاق النار التي حدثت في بني براك في تل أبيب.

وبحسب ما ذكره موقع ”i24 news“ الإسرائيلي، فإن بيني غانتس أكد للرئيس الفلسطيني أن ”إسرائيل على استعداد لتوسيع الخطوات والتسهيلات المدنية خلال شهر رمضان وبعده، طالما سمح الاستقرار الأمني بذلك“.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بحسب بيانه الذي نقله الموقع، أعرب عن تقديره للإدانة التي أعلنها الرئيس الفلسطيني لعملية بني براك في تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين.

وأوضح البيان، أن ”وزير الدفاع أراد تهنئة الرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان، وفي المحادثة بين الجانبين قال غانتس إن الأعياد يجب أن تكون وقتًا للسلام والهدوء، وليس للإرهاب“.

وأضاف البيان أن ”غانتس أبلغ عباس أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد العمليات التي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا خلال الأسبوعين الماضيين، وتواصل العمل بقوة لمنع المساس بأمن الإسرائيليين، وإلحاق الأذى بهم“.

وأقرت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، سلسلة من التسهيلات المحدودة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد فترة التوترات المستمرة التي تشهدها المدن الفلسطينية، والقدس.

وأكد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه تم إقرار سلسلة تسهيلات للفلسطينيين في أعقاب موجة العمليات الأخيرة التي وقعت مؤخرًا ضد أهداف إسرائيلية.

وقال مكتب غانتس، في بيان صحفي، إن ”هذه التسهيلات تتمثل بالسماح للفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق بالصلاة في المسجد الأقصى خلال يوم الجمعة المقبل“.

وأضاف مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: ”وافق غانتس على إجراء زيارات عائلية إلى إسرائيل لأول مرة للفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية، من الأحد إلى الخميس“.

وبحسب القناة ”12“ العبرية، تم اتخاذ القرارات في اجتماع ترأسه وزير الدفاع بيني غانتس، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وأشارت القناة إلى أنه سيتم، الأسبوع المقبل، إجراء تقييم آخر للأوضاع من شأنه فحص توسيع الخطوات والتسهيلات المقدمة للفلسطينيين.