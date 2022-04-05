للمرة الأولى.. إسرائيل تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ارتكبت ”جرائم حرب“ ضد السكان في أوكرانيا، في اتهام هو الأول من نوعه على المستوى السياسي في إسرائيل لروسيا.

ونقلت صحيفة ”معاريف“ العبرية، عن لابيد، قوله إن ”الصور والشهادات التي تصلنا من أوكرانيا مخيفة، القوات الروسية نفذت جرائم حرب ضد السكان المدنيين العُزّل“.

وأدان لابيد خلال اجتماعه مع وزراء خارجية اليونان وقبرص في أثينا، ما وصفه بـ“جرائم الحرب“، التي تجري في أوكرانيا، مشيرًا إلى وجود تحالف نادر النطاق والقوة تجنّد لمساعدة أوكرانيا والوقوف إلى جانبها.

وأوضح: ”نحن نواجه في الأيام الأخيرة أوقاتًا ليست سهلة، توجد حرب في أوروبا، ومجددًا دولة كبيرة وقوية تغزو دون أي مبرر دولة أصغر وأضعف منها“.

ولفت إلى أن ”الحرب في أوكرانيا على وشك أن تغير هيكل سوق الطاقة الأوروبية والشرق أوسطية“، مضيفًا: ”يوجد هنا تفاهمات، لكن هناك أيضًا فرص يجب علينا دراستها“.

وتحدث لابيد، مع نظيريه اليوناني، والقبرصي، قائلًا: ”كان من المهم لي الوصول إلى هنا، وتوثيق التزامنا أكثر، إلى جانب تحسين علاقاتنا مع تركيا وهي مباركة أيضًا، وحان وقتها“.

وأضاف: ”هذا الاجتماع يخلق فرصة ممتازة لتعميق العلاقات بيننا، وتعزيز استقرار المنقطة، وسنفعل ذلك على طريقتنا بالتنسيق الكامل بيننا، وبين اليونان، وقبرص“.

وأكد الوزير لابيد أن ”إسرائيل تدرس إمكانية تنفيذ أنشطة مشتركة حول سلسلة من الموضوعات، تتمثل بالأمن الإقليمي“، مبينًا أن إسرائيل ترى أن ”التعاون الأمني ضرورية لسلامة المواطنين، ووقف الإرهاب“.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن إدانته لمقتل المدنيين في بوتشا بأوكرانيا، غير أنه لم يشر إلى روسيا بشكل مباشر.

وبحسب تصريحات مقتضبة لنفتالي بينيت، حول مجزرة بوتشا، قال: ”لقد صدمنا من الصور القاسية لبوتشا“، واصفًا مشاهد المجزرة بأنها ”مروعة“.

ودشنت إسرائيل مستشفى ميدانيًا غرب أوكرانيا، الأسبوع الماضي، وذلك لمساعدة الجرحى هناك.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أقيم المستشفى الإسرائيلي في أوكرانيا بالتعاون بين وزارة الخارجية الاسرائيلية، ووزارة الصحة، والمركز الطبي ”شيبا“، وبمساعدة جميع الأجهزة الصحية في إسرائيل.