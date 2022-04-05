إسرائيل تعلن عن تسهيلات محدودة للفلسطينيين في الضفة الغربية

أقرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من التسهيلات المحدودة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد فترة التوترات المستمرة التي تشهدها المدن الفلسطينية والقدس.

وأكد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه تم إقرار سلسلة تسهيلات للفلسطينيين في أعقاب موجة العمليات الأخيرة التي وقعت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية.

وقال مكتب غانتس، في بيان صحفي، إن ”هذه التسهيلات تتمثل بالسماح للفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق بالصلاة في المسجد الأقصى خلال يوم الجمعة المقبل“.

وأوضح مكتب غانتس، أنه ”سيتم السماح لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما من الفلسطينيين بالتقدم للحصول على تصريح للصلاة، فيما سيسمح للنساء جميعا بالدخول، والأطفال حتى سن 12 عاما“.

وأضاف مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: ”وافق غانتس على إجراء زيارات عائلية إلى إسرائيل لأول مرة للفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية، من الأحد إلى الخميس“.

وبحسب القناة ”12“ العبرية، تم اتخاذ القرارات في اجتماع ترأسه وزير الدفاع بيني غانتس، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وأشارت القناة إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل إجراء تقييم آخر للأوضاع من شأنه فحص توسيع الخطوات والتسهيلات المقدمة للفلسطينيين.

ووفق القناة العبرية، تم ”إبلاغ السلطة الفلسطينية بالإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتخذة، والتي أقرها وزير الدفاع غانتس.

وفي وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، دعوة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف باسم ”الكابينيت“، للانعقاد يوم الأحد المقبل، وفق ما ذكرته هيئة البث ”كان“.

وأفادت القناة العبرية أن انعقاد الكابينيت يأتي ”على خلفية التوترات الأمنية والاستعداد لرمضان“، مشيرة إلى أن الكابينيت الإسرائيلي انعقد للمرة الثانية خلال عشرة أيام؛ بسبب الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، والقدس.

من جانب آخر، كشف بينيت، في مؤتمر صحفي عقده في الضفة الغربية أن ”أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت أكثر من 15 هجوما كبيرا في الضفة الغربية وسائر المناطق في إسرائيل خلال الفترة الماضية“.

وفي تصريحاته، قال بينيت، إنه ”تم اعتقال 207 من المشتبه بهم خلال الأيام الأخيرة“، مضيفا: ”وصلنا إلى أكثر من 400 مشتبه على علاقة مع داعش، وتنظيمات متطرفة أخرى“.