روسيا: أسقطنا مروحيتين كانتا تحاولان إجلاء ضباط أوكرانيين من ماريوبول‎‎

أكد الجيش الروسي الثلاثاء أنه أسقط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء قادة عسكريين لكتيبة قومية تتولى الدفاع عن ميناء ماريوبول المحاصر، مجدِّدا دعوة مقاتلي هذه الوحدة لإلقاء السلاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف ”صباح اليوم الواقع فيه الخامس من نيسان/أبريل تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية من محيط ماريوبول“.

وتابع: ”أسقطت منظومات صاروخية محمولة مضادة للطائرات مروحيتين أوكرانيتين من نوع مي-8 حاولتا الوصول إلى المدينة من جهة البحر“.

وأكد المتحدث أن موسكو عرضت صباح الثلاثاء على المقاتلين الأوكرانيين إلقاء السلاح ومغادرة المدينة ”عبر مسار متفق عليه“ إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

وقال كوناتشنكوف إن الجيش الأوكراني ”تجاهل“ هذا الاقتراح، وأضاف ”بما أن كييف غير مهتمة بإمكان حماية أرواح عسكرييها، سيتم تحرير ماريوبول من القوميين“.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قد أكد الأسبوع الماضي أن الجيش الروسي أسقط فوق بحر آزوف مروحية أوكرانية كانت تحاول إجلاء قادة لكتيبة آزوف التي تدافع بشراسة عن ماريوبول منذ أسابيع.