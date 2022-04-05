واشنطن تسعى لإنشاء قواعد لها في أوروبا الشرقية بدون نشر جنود بشكل دائم فيها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية، يوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة قواعد أمريكية على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي، لكنها ترغب في تجنب تمركز جنود هناك بشكل دائم مفضلة نشرهم على أساس التناوب.

وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي خلال جلسة للكونغرس الأمريكي حول هذا الطلب المتكرر من دول أوروبية عديدة للولايات المتحدة: ”رأيي هو إنشاء قواعد دائمة ولكن دون نشر (قوات) فيها بشكل دائم“.

وأوضح: ”نحصل على تأثير الاستمرارية من خلال عمليات تناوب دائمة“، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي لا يحتاج بذلك إلى بناء مساكن عائلية ومدارس ومخازن عسكرية.

وأضاف: ”أعتقد أن العديد من حلفائنا الأوروبيين لا سيما دول البلطيق، بولندا أو رومانيا، سيودون كثيرا إنشاء قواعد دائمة“ للقوات الأميركية.

وسيتم التطرق لمسألة إنشاء قواعد أميركية دائمة في شرق أوروبا وهي مسألة أصبحت ملحّة أكثر منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، خلال قمة مقبلة لحلف شمال الأطلسي من المقرر انعقادها في حزيران/يونيو، بحسب ميلي.

وللولايات المتحدة نحو 67 ألف جندي يتمركزون بشكل دائم في أوروبا، لاسيما في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

ويتمركز هؤلاء لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مع عائلاتهم في قواعد يديرها الجيش الأمريكي، حيث لديهم مساكن أو مدارس أو مستشفيات وحتى متاجر يمكنهم العثور فيها على منتجات أمريكية.

وبينما نشرت عشر دول كبرى في الحلف، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، المزيد من القوات والسفن الحربية والمقاتلات في الجناح الشرقي ووضعت المزيد على أهبة الاستعداد، فإن على الحلف أن يبحث كيفية مواجهة الموقف الأمني الجديد في أوروبا على المدى المتوسط.