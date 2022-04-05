إعلام عبري يتهم إيران بترويج ضلوع "الموساد" بمحاولة اغتيال رئيس كازاخستان

اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية إيران بترويج أنباء عن ضلوع ”الموساد“ الإسرائيلي بمحاولة لاغتيال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التسريبات المزعومة تقف خلفها مجموعة من قراصنة الإنترنت الإيرانيين.

والمجموعة، التي نشرت، الشهر الماضي، تفاصيل عن الحياة الشخصية لرئيس ”الموساد“ دافيد بارنيع، زعمت أنها تسللت إلى حاسبه الشخصي، بعد أن اخترقت هاتفًا قديمًا يعود لزوجته، وهددت أيضًا بكشف ما قالت إنه ”الوجود الاستخباري الإسرائيلي المدمر في كازاخستان“.

وذكر موقع ”Intelli Times“ الإسرائيلي، المعني بالملفات الأمنية والاستخبارية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن ”مجموعة إيرانية من قراصنة الإنترنت، تعمل بالتعاون مع مجموعة روسية، تزعم عبر قناة ”تليغرام“ الخاصة بها أن الموساد حاول اغتيال توكاييف“.

وربط الموقع بين التسريب، وحديث جمع بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الكازاخي، مطلع العام الجاري، وتأكيد الأول على أن ”أمن كازاخستان مهم لإيران“، وأن ”أي تدخل أجنبي هناك من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة“.

ونقلت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك الأنباء، ومنها قناة ”أخبار 12″، التي أشارت إلى أن المجموعة، بصدد نشر وثائقي بشأن ”الوجود الإسرائيلي الاستخباري في كازاخستان“.

ولفتت القناة، يوم الثلاثاء، إلى أن المجموعة، نشرت عبر قناتها على ”تليغرام“، بيانًا بشأن محاولة اغتيال مزعومة ضد رئيس كازاخستان، ”لكنها لم تأتِ بمعلومات موثقة بشأن محاولة من هذا النوع، ولم تذكر تاريخ نشر الفيديو الذي يكشف العلاقات بين إسرائيل وكازاخستان“.

وتصر مجموعة ”الهاكرز“، التي ترجح إسرائيل أنها إيرانية، على أنها حصلت على المعلومات عقب تسللها مجددًا إلى أحد الأجهزة الخاصة برئيس ”الموساد“ الإسرائيلي.

ونوهت القناة العبرية إلى أن أجهزة الأمن في كازاخستان نشرت، يوم الأحد الماضي، بيانًا جاء فيه أنه ”في يوم 25 مارس/ آذار، تم اعتقال جاسوس أجنبي يحمل الجنسية الكازاخية، كان يخطط لاعتداء ضد الرئيس، ومسؤولين آخرين في البلاد“.

وجاء في البيان، وفق القناة العبرية، بأن المتهم ”اعترف عقب اعتقاله بما هو منسوب إليه، وخلال عملية مداهمة لمنزله تم العثور على سلاح ناري، تصنيع أجنبي، ومخدرات، ومبلغ مالي كبير“.

في حين أشارت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ بدورها، إلى التسريب المنسوب للمجموعة الإيرانية، التي تدير قناة ”تليغرام“ وتحمل اسم ”open hands“، وقالت إنها نشرت، الشهر الماضي، تفاصيل شخصية عن حياة رئيس ”الموساد“.

ونشرت تلك المجموعة وثائق شخصية للمسؤول الاستخباري الإسرائيلي وعائلته، وعادت ونشرت وثيقة خاصة برئيس الجهاز تعرف بـ“النموذج 106″، الذي يضم جميع المدفوعات والودائع التي أجراها رئيس الجهاز خلال السنة الضريبية 2020.

وأثارت تلك القضية ضجة كبيرة للغاية في إسرائيل، منتصف الشهر الماضي، قبل أن تحصل وسائل الإعلام العبرية على ردٍ من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وجاء في الرد أنه ”تم إجراء عملية فحص لما تم تسريبه من وثائق، وخلص إلى أن الاختراق حدث عبر البريد الإلكتروني الشخصي لزوجة رئيس الموساد“.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن هذا الاختراق ”لم يطل الحاسوب الشخصي للمسؤول الاستخباري الكبير، وأن الحصول على الوثائق المشار إليها جاء عبر هاتف زوجته القديم، والذي لم يعد قيد الاستخدام“.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر استخبارية أن ”النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص والتحقيق آلت إلى أنه لا توجد مخاوف من تسريب مواد أمنية سرية“.

لكن التسريبات الجديدة أعادت تلك القضية إلى الواجهة، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي ”كان“ عبر حسابها على موقع ”تويتر“، الأنباء الخاصة بهذه القضية، وقالت إن ”الهاكرز“ الذين نشروا تفاصيل عن رئيس ”الموساد“ ذكروا أيضًا أن الجهاز الاستخباري حاول اغتيال رئيس كازاخستان، وتوعدوا بنشر تفاصيل عن الوجود الاستخباري الإسرائيلي هناك.

وكتبت عومير عازران، مراسلة الشؤون الخارجية بإذاعة (غالي تساهال) الإسرائيلية، عبر حسابها على ”تويتر“، بأن ”مجموعة الهاكرز الإيرانيين عادت لتضرب من جديد“.

وأضافت ”أن المجموعة تهدد، اليوم، بنشر تفاصيل موثقة عن الوجود الإسرائيلي في كازاخستان، وأدلة على أن الموساد حاول اغتيال الرئيس توكاييف“.