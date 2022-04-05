طالبان: نحث إيران على عدم مضايقة اللاجئين الأفغان

دعا المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإيرانية لـ“الكف عن إساءة معاملة اللاجئين الأفغان لديها“.

وقال مجاهد، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“: ”تلقينا تقارير عن إساءة معاملة الأفغان في إيران، ونحث السلطات الإيرانية على عدم مضايقة اللاجئين الأفغان هذه الأيام كما فعلوا في الماضي“.

وأضاف: ”ينبغي السماح للاجئين الأفغان في إيران بالعودة إلى بلادهم بمحض إرادتهم“.

وأوضح أن ”حكومة طالبان أثارت القضية مع المسؤولين الإيرانيين عبر القنوات الدبلوماسية“.

وذكرت تقارير، مؤخرًا، وجود معارضة إيرانية لوجود لاجئين أفغان في بعض المدن الإيرانية، من بينها بوشهر، وشيراز، جنوب إيران، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت مطالبات بطرد الأفغان، ومنعهم من دخول بوشهر، وشيراز.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في الاجتماع الثالث لدول جوار أفغانستان في بكين، الأسبوع الماضي، إن ”إيران تستضيف حوالي 5 ملايين أفغاني، الكثير منهم فروا من البلاد بعد تولي طالبان السلطة، في آب/أغسطس الماضي“.

بينما نفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ما ذكره الوزير الإيراني، قائلًا إنه ”لا صحة لتدفق اللاجئين الأفغان إلى إيران بعد وصول الحركة إلى السلطة في أفغانستان“.

وبعد عودة حركة طالبان للسلطة أفغانستان، منذ آب / أغسطس الماضي، ازداد بشكل ملحوظ عدد اللاجئين الأفغان، خاصة أولئك الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر الحدود الإيرانية التركية.

ولدى إيران 3 منافذ حدودية مع أفغانستان، وتشترك بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترًا، ولدى طهران تبادل تجاري مع كابول.

كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في تقريرها الأخير عن الوضع في أفغانستان خلال 2021، عن نزوح مئات الآلاف من الأفغان، وعودة نحو مليون منهم إلى بلادهم، العام الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، في منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي، أن ”إيران تجبر اللاجئين الأفغان بعد عودة طالبان للحكومة على العودة إلى أفغانستان، وأن إيران ترحّل ما بين 2500 إلى 4000 أفغاني يوميًا“.

ويواجه الأفغان في إيران العديد من المشاكل والضغوط التي تقوم بها السلطات ضدهم، مثل الحصول على العمل، وحق أطفالهم في الدراسة.