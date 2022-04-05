مبعوث الصين للأمم المتحدة: صور القتلى المدنيين في بوتشا الأوكرانية "مقلقة جدا"

قال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن التقارير والصور التي تظهر مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية ”مقلقة جدا“، لكنه أضاف أنه يجب التحقق من ملابساتها وأن تستند أي اتهامات إلى حقائق.

وفي حديثه أثناء اجتماع لمجلس الأمن، كرر السفير موقف بكين بأن العقوبات ليست فعالة في حل الأزمة الأوكرانية لكنها بدلا من ذلك تُسرع من التداعيات الاقتصادية.

كما دعا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار مع روسيا.

من جانبها، قالت أمينة حقوق الإنسان في أوكرانيا لودميلا دينيسوفا اليوم الثلاثاء إن ما بين 150 و300 جثة ربما تكون في مقبرة جماعية قرب كنيسة في بلدة بوتشا، حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين.

وقالت دينيسوفا في منشور على الإنترنت ”في الوقت الحالي، يقوم ضباط إنفاذ القانون بجمع جثث الموتى لإجراء الفحوص اللازمة“.

ولم تذكر كيف توصلت السلطات إلى تقدير عدد القتلى في المقبرة الجماعية.

في السياق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب اليوم الثلاثاء بمحاولة عرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من خلال إثارة ”هيستيريا“ بشأن بلدة بوتشا، حيث تقول أوكرانيا والغرب إن هناك أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب.

وتنفي موسكو الاتهام وتصف المزاعم بأنها تزوير شنيع.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية تصريحات لافروف.