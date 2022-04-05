تقرير: ايفانكا ترامب تدلي بشهادتها أمام لجنة برلمانية بشأن "اقتحام الكابيتول"

تُدلي إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي عملت كأحد كبار مستشاريه، بشهادتها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول، وفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن شخص وصفته بأنه مطلع على الأمر.

وكانت ابنة الرئيس السابق ومستشارته، زوجة جاريد كوشنر، موجودة في البيت الأبيض عندما اقتحمت مجموعة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول.

وتسجل نيويورك تايمز أن ايفانكا ترامب كانت واحدة من عدة مساعدين حاولوا إقناع الرئيس بإلغاء العنف الذي أدى في النهاية إلى إصابة أكثر من 150 ضابط شرطة وأجبر النواب ونائب الرئيس مايك بنس على الفرار ، وفقًا للأدلة التي جمعتها اللجنة.

ويأتي جدول شهادتها ، الذي أوردته شبكة إن بي سي في وقت سابق، بعد أيام من مثول زوجها جاريد كوشنر، الذي كان أيضًا مستشارًا بارزًا للرئيس ترامب، للاستجواب حيث قدم ما وصفه أحد أعضاء اللجنة بأنه ”شهادة قيِّمة“ ومعلومات مفيدة“.

وقال النائب بيني طومسون، الديموقراطي عن ولاية ميسيسيبي ورئيس اللجنة، عن شهادة كوشنر: ”تم الكشف عن بعض الأشياء، وسيتضح المزيد بعد قليل“.

وتعتبر ايفانكا ترامب وزوجها كوشنر من بين كبار مسؤولي البيت الأبيض في عهد إدارة ترامب المطلوبين للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة، وقد تم إغلاق جلسات المقابلات أمام الجمهور حيث تقوم اللجنة بعملها في السر.

وقد قابلت اللجنة أكثر من 800 شاهد وتخطط لمقابلة العشرات غيرهم، و يقال إن المدعين الفدراليين وسعوا التحقيق الذي أجروه بشأن أحداث 6 يناير بشكل كبير لفحص المسؤولية المحتملة لمجموعة واسعة من الشخصيات المؤيدة لترامب المتورطة في جهود لإلغاء انتخابات الرئاسة التي فاز فيها جو بايدن.

وتظهر الأدلة التي جمعتها وزارة العدل ولجنة مجلس النواب كيف حرضت تغريدة على تويتر مؤيدي اليمين المتطرف قبل 6 يناير ، بينما تكشف سجلات المكالمات عن مدى تورط الرئيس ترامب شخصيا في محاولته البقاء في منصبه قبل الهجوم وأثناءه.

ووفقا للمعلومات، استبعدت اللجنة أمر استدعاء بنس، مستشهدة ”بمعلومات مهمة“ تلقتها من اثنين من مساعديه، لكن من المرجح أن تستدعي اللجنة الرئيس ترامب كشاهد.