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زيلينسكي يحث الأمم المتحدة على إصلاح نظامها لتجريد روسيا من حق النقض
تاريخ النشر: 05 أبريل 2022 15:30 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2022 15:46 GMT

زيلينسكي يحث الأمم المتحدة على إصلاح نظامها لتجريد روسيا من حق النقض

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إصلاح نظامها الذي يمنح روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، قائلا إنه

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المصدر: إرم نيوز

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إصلاح نظامها الذي يمنح روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، قائلا إنه يجب فعل كل شيء لضمان عمل المنظمة الدولية بشكل فعال.

وحضّ زيلينسكي الأمم المتحدة على التحرك ”فورا“ لمواجهة ”جرائم الحرب“ التي ترتكبها روسيا في بلاده وفق قوله، وإلا فسيتعين على الأمم المتحدة ”إغلاق أبوابها ببساطة“.

وطالب الرئيس الأوكراني متوجها إلى مجلس الأمن الدولي بـ“محاسبة“ روسيا لارتكابها ”جرائم الحرب“ خلال حربها على بلاده.

وقال زيلينسكي خلال وصف للفظائع المزعومة في بوتشا: ”أشخاص قتلوا في شققهم ومنازلهم.. ومدنيون سحقوا بدبابات أثناء جلوسهم في سياراتهم في منتصف الطريق، فقط لمجرد المتعة“، مضيفا: ”المحاسبة يجب أن تكون حتمية“.

وأشار إلى أن ”مئات الآلاف“ من الأوكرانيين رُحّلوا إلى روسيا.

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