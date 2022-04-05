وفاة رجل دين شيعي في اعتداء بآلة حادة

لقي رجل دين إيراني مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بجراح على يد أحد الأشخاص الذي استخدم آلة حادة، خلال هجوم وقع في مرقد علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد، شمال شرق إيران، وفق قول وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن شخصا يحمل سكينا قام بطعن ثلاثة من طلاب الحوزة الدينية في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد لأسباب مجهولة“، مضيفة أن الحادثة أدت إلى مقتل أحد رجال الدين، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية إلى اعتقال الشخص المهاجم، فيما أشارت بعض المواقع الإخبارية إلى أن الشخص المعتقل أبدى انتماءه إلى جماعة سلفية.

بدورها، قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن اثنين من رجال الدين المصابين بجراح جرى نقلهما إلى المستشفى بسبب شدة وخطورة إصابتهما.

وتضم مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن بعد العاصمة طهران، مرقد علي بن موسى الرضا، ثامن الأئمة لدى الطائفة الشيعية، ويقصده ملايين الزوار سنويا من داخل البلاد وخارجها.