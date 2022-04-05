تقرير: أمريكا تخسر تفوقها البحري أمام الصين

قال تقرير إخباري أمريكي، إن الصين أصبحت تتفوق بقوتها البحرية على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، نتيجة الإنفاق الضخم على برامج التسليح.

وأضاف التقرير الذي نشرته مجلة ”ناشيونال إنترست“، أن ”هنالك تغييرا كبيرا منذ انتهاء الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، خاصة وأن دولا أخرى أصبحت قوى نووية كبيرة، بما فيها الصين وكوريا الشمالية“.

واعتبر أن ”مهاجمة البر الرئيسي لدولة مسلحة نوويا يتطلب بعض التفكير العميق“.

وأشار التقرير الذي كتبه مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق والاس جريجسون، إلى أن ”التغيير الأكثر إثارة للجدل الذي يواجه الولايات المتحدة وحلفاءها هو أن تفوقها الجوي والبحري يتعرض للتحدي بشكل خطير“.

وقال جريجسون في تقريره، إنه ”منذ عام 1945 تمتعت الولايات المتحدة بتفوق جوي وبحري لا مثيل له، وكان بإمكانها الطيران والإبحار والعمل في أي مكان تريده“.

وأضاف: ”لكن الآن تواجه سيطرتنا الجوية والبحرية تحديًا خطيرًا من خلال برنامج تطوير القوة الهائل في الصين وتدريبات دقيقة طويلة المدى، وأنظمة مراقبة واسعة الانتشار“.

ترسانة صواريخ

ولفت التقرير إلى أن ”الصين استفادت من ملاذها الجغرافي الهائل في بناء ترسانة صواريخ يمكنها السيطرة على البحر من اليابسة“.

وأشار إلى أنها ”تواصل برنامج البناء الدفاعي البحري وجميع العناصر المسلحة الأخرى للجيش الصيني بلا هوادة“.

وقال جريجسون: ”حلفاؤنا وأصدقاؤنا وقواتنا في سلسلة الجزر في تلك المنطقة وداخلها أصبحوا ضمن النطاق المستهدف، وتختلف التقديرات الاستخباراتية بالطبع، لكن لا خلاف على أن القوات البحرية والجوية الصينية تتمتع بميزة عددية كبيرة على الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها“.

وأردف أن ”الواقع أننا أصبحنا أقل عددًا وأكثر استهدافا، كما أن الحلفاء وخاصة اليابان والفلبين، موجودون في قلب منطقة الاشتباك مع الجيش الصيني“.

ووفقا لتقرير المجلة، ”يتطلب ظهور الهجمات الدقيقة بعيدة المدى والمراقبة المنتشرة أن تكون المراقبة البحرية والجوية وظيفة مشتركة في جيوش الحلفاء“.

وتابع: ”لم يعد بإمكان القوات على الشاطئ الانتظار بحراب ثابتة حتى يظهر العدو“.

اشتباك متسلسل

وقال إن ”المخاطر والاحتمالات باتت كبيرة لدرجة أننا لا نستطيع الانخراط في الاشتباك المتسلسل، أي البحر ثم البر عبر مجالات الصراع الأرضية، وبجب أن تساهم القوات البرية ماديًا في القتال من أجل السيطرة البحرية والجوية“.

وأضاف أنه ”يجب أن تكون القوات البرية موزعة على نطاق واسع ومرنة لضمان البقاء، ويجب أن يكونوا مسلحين بأسلحة يمكنها أن تمتد عبر البحر والمجال الجوي، وأن تكون متكاملة تمامًا مع نيران الحلفاء في البحر والجو“.

وذكر تقرير مجلة ”ناشيونال إنترست“، أن ”جميع القوات الأمريكية الجوية والبحرية والبرية والمتحالفة معها، يجب أن تكون مترابطة في نفس الصورة التشغيلية المشتركة، وأن تعمل كأجزاء مكونة لشبكة واضحة وقوية عبر الساحل الشرقي لبحر الصين الجنوبي“.

ومضى قائلا: إنها ”الطريقة الوحيدة للقتال والفوز رغم التفوق العددي للعدو“.