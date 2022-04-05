الغارديان: لا مصلحة للصين وأستراليا من التصعيد في جزر سليمان

رأى تقرير إخباري بريطاني، أن التوترات المتصاعدة بين الصين وأستراليا فيما يتعلق بجزر سليمان في المحيط الهادئ ليست في مصلحة الدولتين.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”الغارديان“ يوم الثلاثاء، إن ”التوترات تصاعدت بصورة درامية في الشهر الماضي بين الصين وأستراليا وجزر سليمان، على خلفية اتفاقية أمنية بين بكين والدولة الواقعة في المحيط الهادئ“.

وأضافت الصحيفة، أن ”هنالك مخاوف من أن تقوم الصين بإقامة قاعدة عسكرية في جزر سليمان“، لافتة إلى ”التصريحات المشتعلة من كل الأطراف“.

وتابعت: ”تؤمن الصين بأن أستراليا تروّج للمنافسة التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، في الوقت الذي أعربت فيه أستراليا عن مخاوفها حول ما يعنيه وجود قاعدة عسكرية صينية بالنسبة للأمن القومي الأسترالي“.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي أكد فيه رئيس وزراء جزر سليمان أن هناك دولا لا تحترم سيادة دولته، وصف منتقدي الاتفاقية الأمنية بأنهم ”مجانين“، ما يشير إلى مستوى الصراع والتصعيد المحتمل.

ومضت تقول: ”لكن تصعيد اللهجة والتوترات في منطقة المحيط الهادئ ضد مصالح جميع الأطراف، كما أن هذه المواقف تخفي المصلحة المشتركة لكل الأطراف، والمتمثلة في استقرار المنطقة“.

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه ”يمكن أن تفقد الصين ماء وجهها، وتواجه العديد من المخاطر في حالة الإسراع بنشر قوات عسكرية في جزر سليمان“.

وذكرت أنه ”يمكن أن يؤدي وصول قوات صينية إلى الجزر إلى خلق المزيد من المخاطر والعنف والتخريب ضد العسكريين الصينيين والمقيمين الصينيين هناك“.

وأردفت ”الغارديان“ أن ”هنالك انقساما حادا داخل جزر سليمان حول دعم الصين، رئيس وزراء أكبر إقليم ”مالايتا“ أعرب عن غضبه من قرار الحكومة الوطنية باستبدال التحالفات من تايوان إلى الصين في العام 2019″.

وتابعت: ”من المعتقد أن عدم سماع رئيس الوزراء لهذه المخاوف كان أحد أسباب أعمال الشغب التي شهدتها الجزر العام الماضي“.

وأشار إقليم ”مالايتا“ إلى أنه لا يريد رؤية شركات صينية متعاقدة مع الحكومة، ووصف تحول العلاقات مع الصين بأنه تهديد للديمقراطية.

ووفق التقرير فإنه ”إذا تجاهل ساسة جزر سليمان هذه الأمور، فإن هذا يهدد بتصعيد الصراع بين الإقليم والحكومة الوطنية المركزية، ويعيد إلى الصورة مطالب تقسيم الدولة إلى دول صغيرة“.

وقال إنه ”من المرجح أن يتدخل السياسيون الأستراليون ومسؤولون في حالة حدوث إخفاقات في جزر سليمان، وكذلك وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والشرطة الفيدرالية الأسترالية، حال اندلاع صراعات داخل البلاد“.

ورأت الصحيفة البريطانية أنه ”يتعين على الصين وأستراليا إعادة النظر في تقديم أسلحة إلى جزر سليمان؛ لأن هناك مخاطر كبيرة من وصول هذه الأسلحة إلى أفراد بدلاً من أجهزة الدولة“.

وأشارت إلى أن ”هذه الأسلحة يمكن أن تستخدمها الشرطة ضد المدنيين، ما يمكن أن يؤدي إلى مواجهات مسلحة بين مدنيين وعسكريين في الدولة، ولا تستطيع الشرطة وقتها السيطرة على الموقف“.

ونوهت ”الغارديان“ إلى أن ”جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة يجب أن تدرك أن التسليح ليس الوسيلة التي تؤدي إلى حل النزاعات، خاصة في جزر المحيط الهادئ، التي تتبع نموذجا تقليديا في حل النزاعات، من خلال استخدام الزعماء والكنائس وقادة المجتمع المدني، كوسطاء وأداة ضغط على الرجال الذين يمارسون العنف في الداخل“.

وبين تقرير الصحيفة أن ”الحلول البناءة تحتاج إلى تحليل جذور الصراعات، من خلال خبراء ومسؤولي أمن في جزر سليمان“.

وتابع أن ”قدرة أستراليا على بناء السلام يجب أن تجد التوازن بين الضرورات العسكرية والاستخباراتية، وبين ضروريات الدبلوماسية والاقتصاد والمساعدات“.

وختمت بقولها: ”من خلال الحوارات مع لاعبين فاعلين في الصين والمحيط الهادئ وجزر سليمان، فإنه من الضروري أن الاستماع العميق من شأنه أن يساعد أستراليا على فهم أفضل للحقائق العاجلة والملحة التي تواجهها جارتها في المحيط الهادئ، ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة بناء الثقة في أستراليا كلاعب مسؤول وموثوق به وشريك وثيق في تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية والجيوستراتيجية“.