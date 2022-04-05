جيروزاليم بوست: إسرائيل توافق على بيع منظومة Arrow-3 الدفاعية لألمانيا

أكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن ألمانيا حصلت على موافقة إسرائيل والولايات المتحدة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي Arrow-3، وذلك في إطار الخطة الألمانية للاستثمار في المجال الدفاعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع Arrow 3، أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا في إسرائيل، إلى دولة أخرى.

وقالت الصحيفة، إن ”ألمانيا في حال شرائها للمنظومة الدفاعية ستكون أول دولة في العالم تحصل عليها بعد إسرائيل وأمريكا“، مؤكدة أن النظام الدفاعي المذكور أحد أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الأكثر تقدما على مستوى العالم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”النظام الدفاعي لديه القدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات تزيد عن 100 كيلومتر ومدى يصل إلى 2400 كيلومتر، وهو أحد البرامج المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة“.

وأضافت الصحيفة: ”تم إدارة البرنامج بشكل مشترك من قبل وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، في مديرية البحث والتطوير الدفاعية، بوزارة الدفاع الإسرائيلية“.

ويعد Arrow-3 برنامجا دفاعيا عالي القدرة على المناورة ومصمم لتوفير دفاع جوي نهائي عن طريق اعتراض الصواريخ الباليستية عندما لا تزال خارج الغلاف الجوي للأرض، ويعتبر أحد أفضل المعترضات في العالم؛ نظرا لقدراته التكنولوجية الخارقة، وفق الصحيفة.

ونوهت الصحيفة، إلى أن ”النظام الدفاعي الإسرائيلي هو المعترض الوحيد الذي لا يحمل رأسا حربيا ولكنه يعترض صاروخًا قادمًا من خلال الاصطدام به“، مضيفةً: ”يُعتقد أن أحدث جيل من نظام Arrow 3 يتمتع بقدرات اعتراض أفضل على ارتفاعات أعلى بكثير وبعيدًا عن الأرض“.

ولفتت الصحيفة، إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين رفضتا التعليق على التوصل لاتفاق بشأن المنظومة الدفاعية مع ألمانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الصفقة تأتي في الوقت الذي وضعت فيه روسيا صواريخ ”إسكندر“ في مواقع يمكن لها أن تصل إلى العديد من المدن الأوروبية، خاصة مع قدرتها على الطيران عاليا، بحيث لا يمكن تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية.

الجدير ذكره، أن ألمانيا زادت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، من ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأعلنت أنها ستخصص 100 مليار يورو من الأموال لرفع مستوى قواتها المسلحة.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، أكدت في تصريحات سابقة أن ”برلين ستعيد القوة الكاملة لسلاح الجو“، مضيفة: ”ادخرنا الكثير من الأموال وحان الوقت للصرف على الدفاع“، بينما أعلنت سابقا عن أن الحكومة قررت إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحسين إمداد القوات المسلحة الألمانية.