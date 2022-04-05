صحف عالمية: اختبار حاسم لأوروبا بشأن الغاز الروسي

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء آخر تطورات الحرب الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن اختبار حاسم لأوروبا وخاصة ألمانيا بسبب الطاقة الروسية، حيث يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة للتخلي عن الغاز الروسي.

يأتي ذلك في ضوء أحداث بلدة بوتشا الأوكرانية التي أطلقت عليها الصحف ”مجزرة وإبادة جماعية“، وسط تقارير ترى أن مساعي السلام بين روسيا وأوكرانيا قد تتعقد بشكل كبير على إثر هذه التطورات.

تقويض محادثات السلام

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن ”الفظائع“ في مدينة بوتشا الأوكرانية التي أدانها قادة العالم والتي اُتهمت القوات الروسية بارتكابها، قد تؤدي إلى تعقيد محادثات السلام بين البلدين المتحاربين والرامية إلى إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن آفاق المفاوضات أصبحت موضع شك أكثر من أي وقت مضى.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إن هذا الاستنتاج قد ظهر جلياً في تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار البلدة المنكوبة أمس الاثنين، حيث تم الكشف عن أكبر عدد من الجثث، وقال ”كلما طال تأجيل روسيا عملية الاجتماع، كان الأمر أسوأ بالنسبة لهم“.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة الأمريكية عن أندريه كورتونوف، المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، وهو منظمة بحثية قريبة من الحكومة الروسية، قوله ”إن الأحداث في بوتشا ستجعل بالتأكيد التقدم في المحادثات أكثر صعوبة.. من الصعب الجلوس على طاولة والمصافحة عندما تحدث مثل هذه الأشياء“.

ووفقاً للصحيفة، أشار كورتونوف إلى أنه في حين أن المحادثات مهمة، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على الوضع العسكري على الأرض، إذ لا يزال الجانبان ينتظران ظهور ظروف أكثر مواتاة لهما وموقع قوة يسمح لهما بالضغط على بعضهما بعضا.

وقالت الصحيفة إن مما يزيد الوضع تعقيدًا حقيقة أنه في حين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده يستطيع إملاء السياسة الروسية، إلا أن زيلينسكي يعتمد في أوكرانيا على الرأي العام والعديد من الفاعلين السياسيين في البلاد، معتبرة أن ”الأحداث في بوتشا ستجعل الرئيس الأوكراني أكثر تقييدًا“.

”غرفة تعذيب“.. والبحث جار عن الأدلة

وفي هذا الصدد، أشارت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية إلى أن مكتب المدعي العام الأوكراني قدم ادعاء عبر حسابه الرسمي على تطبيق المراسلة ”تيليغرام“ أمس الاثنين بأن المدعين الذين يحققون في جرائم حرب روسية محتملة جنبًا إلى جنب مع شرطة كييف ”وجدوا غرفة في قبو مصحة للأطفال في بلدة بوتشا، مع جثث خمسة رجال وأيديهم مقيدة بالداخل، يشتبه في استخدامها في تعذيب المدنيين“.

وذكرت المجلة الأمريكية أن المنشور قد تضمن أيضًا صوراً تم التقاطها في الغرفة المزعومة، تظهر بضع جثث ملقاة على أرضية ترابية ووجوهها غير واضحة، حيث يمكن رؤية بقع حمراء، ربما تكون دموية، حول حواف الأرضية وأسفل الجدار المجاور.

ووفقاً للمجلة، جاء في منشور مكتب المدعي العام الأوكراني ”المحققون وضباط الشرطة يعملون في مسرح الجريمة، نبذل قصارى جهدنا لتحديد ملابسات كل جريمة حرب والمتورطين في العدوان الروسي لتقديمهم للعدالة“.

وأشارت المجلة إلى أن هذا الادعاء لم يتم التحقق منه بشكل مستقل من قبل أي جهاز استخباراتي أجنبي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية أن بلدة بوتشا قد شهدت أمس الاثنين ”عملاً مستمراً“ من قبل المحققين الأوكرانيين لجمع الأدلة على ”جرائم حرب“ محتملة، حيث أظهرت السلطات الأوكرانية لوسائل إعلام أجنبية بعض المآسي التي تم الكشف عنها بعد انسحاب روسيا من محيط كييف.

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها أن عملية الطب الشرعي بشأن هذه الجثث ستكون ضرورية لمواجهة إصرار الكرملين على أن قواته ليست مسؤولة عن مقتل المدنيين، حيث زعمت موسكو بأن الفظائع ”كانت إما من تدبير القوات الأوكرانية وإما ارتكبت من قِبلها“.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول أوكراني كبير قوله إن المحققين سيخرجون الجثث بالكامل ويحفرون أكثر لمعرفة ما إذا كان هنا جثث أخرى في العمق.

ورأت الصحيفة أن الاكتشافات المفجعة في بوتشا قد ضاعفت أيضًا الدعوات الغربية لفرض حظر على الطاقة والفحم الروسيين، فضلاً عن توريد المزيد من الأسلحة الهجومية إلى أوكرانيا.

اختبار لأوروبا.. وخاصة ألمانيا

وفي هذا الإطار، رأت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن ”مذبحة بوتشا“ تمثل اختباراً حقيقياً بشأن ”الخطوط الحمراء“ لأوروبا حول الطاقة الروسية، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن أوروبا متحدة في غضبها بشأن الأدلة على الفظائع الروسية المزعومة في أوكرانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي ليس متأكداً مما هو على استعداد لفعله حيال ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ”عندما انتشرت صور الجثث في شوارع بلدة بوتشا على الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون المذعورون الاتحاد الأوروبي للتوقف عن شراء النفط والغاز الروسيين“.

وأضافت ”عندما خفضت الولايات المتحدة وبريطانيا الواردات الروسية، كان الاتحاد الأوروبي يجادل بأنه لا يمكنه تحمل التحركات لأن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، حيث تستورد أوروبا نحو 40% من غازها وأكثر من ربع نفطها من روسيا“.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن الرئيس الأوكراني يأمل في أن تبدأ ألمانيا بالمبادرة بشأن حظر الواردات الروسية، لأنه يعتقد أن الدول الأخرى التي تتردد أيضًا في فرض عقوبات أكثر صرامة، مثل النمسا وإيطاليا، سوف تحذو حذو برلين.

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة لزيلينسكي، فإن الحظر الأوروبي على الطاقة الروسية، حتى لو كان في البداية يشمل النفط فقط، لا يمكن أن يأتي قريبًا، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن روسيا ستربح ما يصل إلى 320 مليار دولار من صادرات النفط والغاز حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يزيد بمقدار الثلث عن العام السابق، وقالت ”هذه ليست علامات على اقتراب الاقتصاد من الانهيار“.

في المقابل، نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية قولها ”إن الحظر الفوري غير واقعي، ولسوء الحظ، تعتمد ألمانيا بشدة على الواردات الروسية، ولم يتم تقليص هذا في السنوات العشر الماضية، بل زاد“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تصاعد الدعوات لألمانيا لقطع إمدادات الطاقة الروسية، قال كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لبنك ”دويتشه بنك“ ورئيس اتحاد البنوك الألمانية (أو بي دي بي) إن وقف واردات النفط والغاز سيجعل الركود ”لا مفر منه عمليّا“.

في غضون ذلك، اعتبرت صحيفة ”الغارديان“ أن اتهام رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي لألمانيا أمس الاثنين بقوله إن ”برلين هي أكبر عائق في طريق فرض عقوبات أشد على روسيا“ قد أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا وتسبب في قلق الحكومة وذعر المواطنين أنفسهم بسبب تزايد الضغوطات على بلادهم.

وفي علامة على الجدل حتى داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا ذكرت الصحيفة أن وزير المالية كريستيان ليندنر رفض رفضاً قاطعاً حظر الغاز، وقال ”يجب أن نخطط لعقوبات صارمة، لكن لا يمكن استبدال الغاز على المدى القصير، سنلحق الضرر بأنفسنا أكثر مما نلحقه بهم“.

وعن الجانب الشعبي، قالت الصحيفة إن استطلاعات الرأي أحرزت أن غالبية الألمان – بين 55٪ و77٪ – يؤيدون وقف استيراد الغاز من روسيا، على الرغم من تأثير ذلك على قدرتهم على تدفئة منازلهم، إذ قال الغالبية إنهم يؤيدون أيضًا زيادة عمر المحطات التي تعمل بالفحم مؤقتًا وإنشاء محطات طاقة نووية.