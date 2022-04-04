زيلينسكي يلقي الثلاثاء كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن

أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي الإثنين أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع سيخصّص لأوكرانيا ويتوقّع أن تطغى عليه الأحداث في بوتشا، البلدة الواقعة قرب كييف والتي عُثر فيها بعد انسحاب القوات الروسية منها على عشرات الجثث، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتّحدة إنّ ”زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد زيارته إلى بوتشا“، من دون أن توضح ما إذا كانت الكلمة ستكون مسجّلة أو مباشرة على الهواء.

وستكون هذه أول مداخلة لرئيس أوكرانيا أمام مجلس الأمن منذ بدأت روسيا غزو بلاده في 24 شباط/فبراير.

من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.

وأضاف أن الاتصال استمر نحو 30 دقيقة.

وبحسب بيان البيت الأبيض، سلط بايدن الضوء على الإجراءات المستمرة التي تتخذها أمريكا ضد روسيا خلال المكالمة، مرحبا بقرار شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

وقال بايدن إنه يعمل عن كثب مع الكونجرس لضمان منح تمويل إضافي لأوكرانيا.

ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي وناقشا قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات ضد روسيا.