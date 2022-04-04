روسيا تعد بتقديم "أدلة عملية" تثبت براءتها من قتل مدنيين أوكرانيين

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الإثنين، إن بلاده ستقدم ”أدلة عملية“ لمجلس الأمن على أن قواتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا، ولم تشارك في أحداث بوتشا.

وأضاف نيبينزيا في مؤتمر صحفي: ”لدينا أدلة عملية تدعم هذا، نعتزم تقديمها إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن؛ حتى لا ينخدع المجتمع الدولي بمؤامرة كييف الكاذبة ورعاتها الغربيين“، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وكانت أوكرانيا قد اتّهمت روسيا بارتكاب ”إبادة“ غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوّات الروسيّة، وهو تطوّر أثار تنديدًا غربيًا ودفع موسكو إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد، يوم الإثنين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، لقناة ”سي بي إس“ الأمريكيّة، إن ”هذه إبادة جماعيّة، إلغاء الأمّة الكاملة والناس، وهذا يحدث في أوروبا في القرن الحادي والعشرين“، بحسب ما أوردت وكالة ”فرانس برس“.

واتّهم زيلينسكي القيادة الروسيّة بالمسؤوليّة عن قتل مدنيّين في بوتشا، متعهّدًا بالتحقيق في كلّ ”الجرائم“ الروسيّة في أوكرانيا، وقائلاً إنّه أنشأ ”آليّة خاصّة“ لهذا الغرض.

ونفى الجيش الروسي قتل مدنيّين في بوتشا، متّهمًا أوكرانيا بفبركة الصور.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة، في بيان: ”في وقتٍ كانت هذه المدينة تحت سيطرة القوّات المسلّحة الروسيّة، لم يتعرّض أيّ مواطن محلّي للعنف“، مؤكدة أنّ الجيش الروسي وزّع 452 طنًا من المساعدات الإنسانيّة على المدنيّين في هذه المنطقة.

وتابعت الوزارة أنّ جميع السكّان ”أتيحت لهم الفرصة للمغادرة بحرّية“ من المنطقة ”نحو الشمال“، في وقت كانت الضواحي الجنوبيّة للمدينة تتعرّض ”لإطلاق نار من القوّات الأوكرانيّة على مدار الساعة“.

واعتبرت الوزارة الروسية أنّ الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لجثث في شوارع بوتشا كانت ”فبركة جديدة، قام بها نظام كييف لوسائل الإعلام الغربيّة“.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ”محاكمة في جرائم حرب“ بعد اكتشاف العديد من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف.

وقال بايدن للصحفيين، الذين كانوا ينتظرون عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلته في ديلاوير، إنه يريد فرض ”عقوبات إضافية“ على روسيا.