وزير خارجية مصر: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف شكري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع، وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى، بحسب ”رويترز“.

ووصل وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، التي تضم مصر والأردن والعراق والسودان والجزائر وأمين عام جامعة الدول العربية، إلى العاصمة الروسية موسكو؛ للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وبحسب الأمانة العامة للجامعة العربية، يتوجه الوفد العربي بعد موسكو إلى بولندا يوم الثلاثاء؛ لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا.

وتأجج غضب عالمي، يوم الإثنين؛ بسبب مقتل مدنيين في أوكرانيا وأدلة على وجود جثث مقيدة لأشخاص قتلوا بالرصاص من مسافة قريبة، والعثور على مقبرة جماعية في مناطق جرت استعادة السيطرة عليها من قبضة القوات الروسية، التي واصلت قصف جنوب وشرق البلاد بالمدفعية.

وقال تاراس شابرافسكي نائب رئيس بلدية بوتشا، وهي مدينة تقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي مدينة كييف، إن 50 جثة من بين نحو 300 جثة عُثر عليها بعد انسحاب القوات الروسية في أواخر الأسبوع الماضي، كانت لضحايا عمليات قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية.

وذكرت وكالة ”رويترز“ أن جثة رجل شوهدت ملقاة على الطريق مصابة بطلقة نارية في الرأس ومقيدة اليدين خلف الظهر.